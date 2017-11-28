Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

MALATYA (AA) - Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, öğleden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl yağmurlu, Adıyaman ise sağanak yağışlı olacak.
Bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olabileceğinden, vatandaşların ve yetkililerin yaşanabilecek ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranması gerekiyor.
Muhabir: Emrah Gökmen