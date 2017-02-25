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25 Şubat 2017 Cumartesi 16:04

Metro inşaatı 4 binayı yerinden oynattı; 23 ev boşaltıldı

Bağcılar'da devam eden metro hattı çalışmalarının yakınında bulunan 4 binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri binalarda oturanları tahliye etti.

Metro inşaatı 4 binayı yerinden oynattı; 23 ev boşaltıldı
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Metro inşaatı 4 binayı yerinden oynattı; 23 ev boşaltıldı

İstanbul Bağcılar'da metro çalışması yakınındaki 4 binada meydana gelen çatlaklar yüzünden 23 ailenin oturduğu daireler tahliye edildi.  Risk üzerine 23 daire sakini ile 4 işyeri sahibi taşıyabilecekleri kadar eşyayı yanlarına alıp daire ve işyerlerinden ayrıldı.

EKİPLERİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ölçüm ekipleri sokak ve binalarda hasar tespit çalışması başlattı. İnceleme ve binalardan alınacak numunelerin ardından hasarın hangi boyutta olduğu, hasarın da neden kaynaklandığı netleşecek.


Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde yapımı süren Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı çalışmalarının yakınındaki sokakta oturanlar binalarında çatlaklar oluştuğunu fark etti. Sokak sakinleri bunun üzerine durumu Bağcılar Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri yaptıkları ilk incelemelerin ardından 2'si 5 katlı, 2'si de 4 katlı 4 binayı tedbir amaçlı boşalttı.

23 DAİRE 4 İŞ YERİ BOŞALTILDI

Risk üzerine 23 daire sakini ile 4 işyeri sahibi taşıyabilecekleri kadar eşyayı yanlarına alıp daire ve işyerlerinden ayrıldı.

Dairesini boşaltan Muhittin Alıç, "Metro tünelleri birleştiğinden dolayı binanın altında oyuklar meydana geldi. Bu sabah zabıtalar geldi. Apar topar eşyalarımızı alıp çıktık" dedi.

Evini tahliye eden bir diğer sokak sakini, "Altan metro geçiyor dediler. Duvarlarda ve kirişlerde çatlaklar var. Tedbir amaçlı boşaltıldı. Eşyalarımızın bazılarını aldık akrabalarımıza gideceğiz" ifadesini kullandı.

Çok sayıda ailenin mağdur olduğunu belirten Zübeyde Coşkuner ise, "Burada ya metro çalışmasını durduracaklar ya da bize bir tahsis edecekler. Şuanda benim sinirlerim alt üst durumda. 30 sene de bu evi zor aldım. Biz istemiyoruz, buradaki çalışmaları durdursunlar. Tuvalet taşları, kapılar hepsi zarar gördü. Çantam ve telefonu alıp çıktım evimden. Mağdur durumdayız" diye konuştu.

 
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