Metro mağduru genç kıza pusulalı tehdit

TEŞHİS EDİLDİ

KÜFÜR VE HAKARET İDDİALARINI REDDETTİ

DURUŞMA ÖNCESİ KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Bursa'da, metroda kulaklıkla müzik dinleyen 20 yaşındaki.'ye müziğin sesini kısmadığı gerekçesi ile sataşan ve kendisine tepki gösteren 25 yaşındaki.'ya, İstanbul'da şorta halk otobüsüne bindiği için tekmeli saldırıya uğrayan Hemşire'nin yaşadıklarını hatırlatarak hakaret, küfür ve tehdit ettiği öne sürülen.'nın yarın yargılanacağı dava öncesi ilginç bir gelişme yaşandı..’nın avukatımüvekkiline tehdit içerikli telefon gelmesi üzerine Aile Mahkemesi'ne koruma kararı için başvurduklarını, davanın tanığı olan Can E.'nin de evine kapı altından yalan yere tanıklık yapmanın suç ve günah olduğunu içeren pusula atıldığını söyledi.Bursa’da kent içi ulaşımda kullanılan Bursaray'da geçen 20 Eylül sabahı metroya binen Mehmet A., iddiaya göre yanında oturan ve cep telefonundan kulaklıkla müzik dinleyen Enes T.'ye, müziğin sesini kısmasını istedi. Enes T.'nin, "Neden beni rahatsız ediyorsun" sözüne de tepki gösteren Mehmet A., iddiaya göre gence küfür ve hakaret etti.Bundan rahatsız olan yolculardan Deniz K. ise.'ya, "Neden bu yaştaki gence küfür ediyorsunuz? Ayıp değil mi?" diye sordu. Bu sözlere sinirlenen Mehmet A. "Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Rahatsız olmamanız için" yanıtını verdi. Genç kız ise bunun üzerine, "Ben müziğin sesini duymuyorum. Sizin ulu orta küfür etmenizden rahatsızlık duyuyorum" dedi. Buna da sinirlenen Mehmet A., genç kıza İstanbul'da şortuyla halk otobüsüne bindiği için'nun tekmeli saldırısına uğrayan hemşire Ayşegül Terzi'yi hatırlatarak, "Şortlu kadının başına gelenleri biliyorsunuz. Hala konuşuyorsun" diye bağırdı. Bu sırada, Demirtaşpaşa istasyonunda inmek için hareket eden Deniz K., öfkeli yolcuya, "Bu konunun şortlu kadın ile ne alakası var?" dedi. Bu sözlere de sinirlenen Mehmet A., "Sonra sizin de başınıza gelebilir bu olaylar. Hala konuşuyorsunuz" yanıtını verdi., Deniz K.'nın, "O halde bu durum herkesin başına gelebilir. Sizin de akrabanızın başına gelebilir" demesi üzerine Mehmet A., iddiaya göre genç kıza, "Kes lan sesini o...u" diye bağırdı.Vagonda yolcuların arasında yaşanan bu tartışmanın ardından Deniz K., Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz K. ile tartışıp hakaret eden kişinin nakliyecilik yapan Mehmet A. olduğunu ve tartıştığı Enes T.'nin kimliğini, Burulaş'a ait Bursaray ve halk otobüsünü kullanan 67 bin 500 kişinin görüntülerini izleyerek tespit etti.Emniyet Müdürlüğü'nde diğer polislerin arasına konulan Mehmet A., Deniz K. tarafından tespit edilirken, Enes T.'de şikayetci oldu. Gözaltına alınan şüpheli tartışmayı doğrularken, hakaret ve küfür iddialarını ise kabul etmedi. Ve mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Hakkında Bursa 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Deniz K. ve Enes T.'ye hakaret ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet A.'nın yapılan ilk duruşmasında Enes T. şikayetten vaz geçtiğini belirtti. Mehmet A. ise yaptığı savunmasında, "Bursaray'ta yolculuk yaparken gencin dinlediği müziğin sesinden çevremdeki herkes rahatsız oluyordu. Ben kendisini sesini kısması için uyardım. Gülümseyerek sesini tekrar açtı. Ben de 'la oğlum kessene sesini' dedim. Ancak bunu hakaret amaçlı söylemedim. Benim karşımda oturan bir bayan bana 'neden çocuğa bağırıyorsun' dedi. Ben de kendisine, 'bunlara bu şekilde davranmalarına izin vermeyin sonra başka davranıyorlar' dedim. Ben iddianamede belirtildiği gibi hiç kimseye hakaret ve küfür etmedim. Suçsuzum" dedi.Yarın devam edilecek duruşma öncesi olayın mağduru Deniz K., Avukatı Atakan Arar aracılığı ile Aile Mahkemesi'ne, koruma talebinde bulundu. Arar, müvekkilini Bursa'dan 0224 ile başlayan bir telefondan arayan kişinin kendisine zarar verilip yüzüne kezzap atılabileceğini söylediğini bildirdi. Avukat Arar, bu kişinin şikayetçi oldukları Mehmet A. olabileceğini öne sürerek, Aile Mahkemesi'nden koruma talebinde bulundu. Can güvenliği endişesi nedeniyle Deniz K.'nın duruşmaya gelmeyeceğini açıklayan Arar, yarınki yargılamada tanık olarak dinlenecek olan Can E.nin evinin kapısından yalan yere tanıklık yapmanın suç ve günah olduğunu içeren pusula yollanarak tehdit edildiğini de açıkladı.