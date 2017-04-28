Metrobüs Sapığına ceza; Çanta sanmıştım....

MAHKEME CEZA VERDİ

Toplu taşıma araçlarında yaşanan cinsel saldırılar artık cezasız kalmıyor. İstanbul'da metrobüste yaşanan cinsel tacizin ardından açılan davada 30 yaşındaki Hüseyin B. adlı kişiye mahkeme 2 yıl hapis cezası verdi. İstanbul'da Anadolu yakasına geçmek amacıyla metrobüse binen 23 yaşındaki S.A.’ya kalçasına sürtünerek cinsel tacizde bulundu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve suçlamaları reddeden metrobüs sapığı, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıİstanbul’da Anadolu yakasına geçmek için metrobüse binen 23 yaşındaki S.A., 30 yaşındaki Hüseyin B. adlı kişinin cinsel saldırısına uğradı.S.A. adlı genç kız, tacizci Hüseyin B.’den şikâyetçi oldu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Hüseyin B. ve şikâyetçi S.A. katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Hüseyin B., metrobüste yolculuk yaparken bir ara aracın sarsıldığını belirterek, şu ifadelerle suçlamaları reddetti:“Bu nedenle dengemi kaybederek şikâyetçiye çarptım. Olay sırasında 2 elim de yukardaydı. Şoför mahallinin yanındaki camdan tutunuyordum. Şikâyetçiye dokunmamak için kendimi geriye çekiyordum. Aramızda bir tartışma yaşandı. Şikâyetçi, metrobüsteki yolcuları bana karşı kışkırtmak için ithamlarda bulundu. Ben kendisine karşılık vermedim. Adımın böyle bir olayda geç- mesi nedeniyle üzgünüm. Suçsuzum, beraatimi istiyorum.”Anadolu yakasına geçmek için Zincirlikuyu’da metrobüse bindi- ğini duruşmada anlatan 23 yaşındaki S.A. da olay anlarını şöyle aktardı:“Metrobüs kalabalık değildi. Hareket ettikten bir süre sonra metrobüste bir sarsıntı hissettim. Ardından kalçamda bir sıcaklık hissettim. Önce çanta olabileceğini düşündüm. Sonra sanı- ğın yaptığı şeyi görünce ondan uzaklaşmaya çalıştım. Ancak o ısrarla üzerime geldi. Sanığın erekte olduğunu görünce kendisini ittim. Bir kargaşa oldu. Ağlamaya başladım. Bir kişi şikâyetçi olup olmadığımı sordu. O kişi sanığı yanına aldı. Köprünün çıkışında metrobüsten indik. Benimle birkaç kişi daha gelerek polise başvurduk. Sanıktan şikâyetçiyim.”Mahkeme, yapılan yargılama sonunda sanık Hüseyin B.’yi “sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.