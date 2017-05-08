﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 11:58

Metroda sıkıştı

 İstanbul Gayrettepe Metro durağında 9 yaşındaki bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı.

Metroda sıkıştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Metroda sıkıştı
   İstanbul Gayrettepe Metro durağında 9 yaşındaki bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.  Zincirlikuyu metrobüs durağındaki alt geçitten otobüs duraklarına çıkan yürüyen merdivenlere 12-13 yaşında kimliği öğrenilemeyen bir çocuk sıkıştı. Çocuğun annesi sinir krizi geçirirken olay yerine gelen sağlık ekipleri yürüyen merdivene sıkışan çocuğa müdahale etti. Bilinci yerinde olan çocuğun yaralandığı gözlendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Metroda Sıkıştı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ANTALYA TEMİZLİK FİRMALARI ANTALYA TEMİZLİK FİRMALARI
Kız çocuklarını 100'er TL'ye satmış Kız çocuklarını 100'er TL'ye satmış
Çorum'da otobüs devrildi, 38 yaralı var Çorum'da otobüs devrildi, 38 yaralı var
Bugün Hava Nasıl Olacak; Fırtına uyarısı var Bugün Hava Nasıl Olacak; Fırtına uyarısı var
Ahlaksız büyücü; Büyü bozmak için kız kardeşlerle evlendi Ahlaksız büyücü; Büyü bozmak için kız kardeşlerle...
Denizli'de Deniz Gezmiş eylemine 34 gözaltı Denizli'de Deniz Gezmiş eylemine 34 gözaltı
Yukarı Çık

ANTALYA TEMİZLİK FİRMALARI
Temizlik sizler için artık çok kolay bir iş haline dönüştü. Sizlerin memnun olduğu ve ilk bakışta bile...

Haberi Oku