Metroda sıkıştı

İstanbul Gayrettepe Metro durağında 9 yaşındaki bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zincirlikuyu metrobüs durağındaki alt geçitten otobüs duraklarına çıkan yürüyen merdivenlere 12-13 yaşında kimliği öğrenilemeyen bir çocuk sıkıştı. Çocuğun annesi sinir krizi geçirirken olay yerine gelen sağlık ekipleri yürüyen merdivene sıkışan çocuğa müdahale etti. Bilinci yerinde olan çocuğun yaralandığı gözlendi.