İstanbul Gayrettepe Metro durağında 9 yaşındaki bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zincirlikuyu metrobüs durağındaki alt geçitten otobüs duraklarına çıkan yürüyen merdivenlere 12-13 yaşında kimliği öğrenilemeyen bir çocuk sıkıştı. Çocuğun annesi sinir krizi geçirirken olay yerine gelen sağlık ekipleri yürüyen merdivene sıkışan çocuğa müdahale etti. Bilinci yerinde olan çocuğun yaralandığı gözlendi.
Metroda sıkıştı
İstanbul Gayrettepe Metro durağında 9 yaşındaki bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı.
İstanbul Gayrettepe Metro durağında 9 yaşındaki bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zincirlikuyu metrobüs durağındaki alt geçitten otobüs duraklarına çıkan yürüyen merdivenlere 12-13 yaşında kimliği öğrenilemeyen bir çocuk sıkıştı. Çocuğun annesi sinir krizi geçirirken olay yerine gelen sağlık ekipleri yürüyen merdivene sıkışan çocuğa müdahale etti. Bilinci yerinde olan çocuğun yaralandığı gözlendi.