MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin: CHP'nin tuttuğu yol yanlış

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, SİHA tartışmalarına ilişkin, "Türkiye'nin terörle mücadelesini şikayet ederek batıya şirin gözükmeye çalışan CHP'nin tuttuğu yol yanlıştır." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki terör örgütlerine ağır silahlar ve zırhlı araçlar gönderdiğine ilişkin yeni haberler geldiğini belirtti.

ABD yönetiminin, Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ve YPG gibi örgütler ile bunların birlikteliğinden oluşan Demokratik Suriye Güçlerine, gizleme gereği duymadan silah vermeye devam ettiğini vurgulayan Çetin, ABD'nin DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle bugüne kadar Suriye'deki terör örgütlerine binlerce tır ağır silah verdiğinin resmi açıklamalardan anlaşıldığını ifade etti.

Çetin, bu yardımlar arasında doçka, havan topu, ısı güdümlü füze, tanksavar, zırhlı Hummer aracı, ağır silah, 4x4 jip ve vinçler yer aldığına işaret etti.

Terör örgütlerini, devletlerin düzenli ordularının dahi sahip olmadığı silahlarla donatan ABD'nin asıl hedefinin, DEAŞ'ı değil bölge devletlerini parçalamak olduğunu aktaran Çetin, terör örgütlerinin hizmetine sunulan silahların menşeinden yola çıkıldığında, sadece ABD'nin değil Rusya, İsrail, Almanya ve İngiltere gibi devletlerin Ortadoğu coğrafyasını paylaşmak için daha büyük bir savaşı zorladıklarının anlaşıldığını belirtti.

"SİHA'larla teröriste göz açtırılmamasından rahatsız olanları kınıyoruz"

"Muhalefet yapayım derken ölçüyü kaçırıp Türkiye'ye muhalefet etmek, Türkiye'nin düşmanlarına hizmet edecek söylem ve eylemlerle 'iktidara hazırım' mesajı vermek bizim kitabımızda yoktur." ifadesini kullanan Çetin, şöyle devam etti:

"MHP, Türk milletinden yana, taraftır. SİHA ve İHA'lar sayesinde teröriste göz açtırılmamasından rahatsız olan muhalefet anlayışını kınıyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini şikayet ederek batıya şirin gözükmeye çalışan CHP'nin tuttuğu yol yanlıştır. İçindeki terörist sevicileri temizlemediği takdirde CHP işbirlikçi parti yaftası yemeye mahkum kalacaktır."



Muhabir: Muhammed Boztepe