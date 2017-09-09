MHP Genel Başkanı Bahçeli 'El izi' mağazasının açılışını yaptı

ANTALYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta Belediyesi'ni ziyaret ederek, "El izi" mağazasının açılış kurdelesini kesti.

Bahçeli, bazı açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere karayoluyla Isparta'ya geldi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Kavşağı'nda partililer tarafından karşılanan Devlet Bahçeli, ardından Isparta Belediyesi'ne geçti.

Burada da mehteran takımıyla karşılanan Bahçeli, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, yürüyerek belediyenin meslek eğitim kurslarında yapılan ürünlerin satıldığı "El izi" mağazasına geldi.

Partililerle fotoğraf çektiren Bahçeli, açılış kurdelesini kestiği mağazayı gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

Muhabir: Süleyman Elçin