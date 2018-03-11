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MHP Grup Başkanvekili Usta: İnsanı yaşatmak için kurulmuş tek ordu Türk ordusudur

MHP Grup Başkanvekili Usta, "Yeryüzünde insanı yaşatmak için kurulmuş tek ordudur Türk ordusu. Biz insanları yaşatmak için Afrin operasyonunu yaptık." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Usta: İnsanı yaşatmak için kurulmuş tek ordu Türk ordusudur

MHP Grup Başkanvekili Usta, "Yeryüzünde insanı yaşatmak için kurulmuş tek ordudur Türk ordusu. Biz insanları yaşatmak için Afrin operasyonunu yaptık." dedi.

11 Mart 2018 Pazar 13:50
MHP Grup Başkanvekili Usta: İnsanı yaşatmak için kurulmuş tek ordu Türk ordusudur

SAMSUN - RECEP BİLEK

MHP Grup Başvekili Erhan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru müdafaa hakkını kullandığına işaret etti.

Yeryüzünde insanı yaşatmak için kurulmuş tek ordunun Türk ordusu olduğunu vurgulayan Usta, "Biz insanları yaşatmak için Afrin operasyonunu yaptık, bu bir boyutudur. Oradaki yerel halkın da kendi toprakları içinde refah içerisinde yaşaması, hayatının garanti altına alınması Afrin operasyonunun nedenlerinden bir tanesi. Bu meşru bir haktır. Operasyon yavaş gidiyor. İşte bu konudan dolayı yavaş gidiyor. Sivil kayıp olmasın diye Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri onun için mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

"Orada kendi kimliğiyle kimse çıkamaz"

Usta, tek bir sivil kayıp olmadan Türk askerinin Afrin'den dönmesini temenni ettiklerini dile getirerek, harekatın planlı şekilde gittiğini söyledi.

Türkiye'nin harekat kapsamında terörden arındırdığı yerlerin hilal şeklinde olduğuna dikkati çeken Usta, şöyle devam etti:

"Oraları terörden temizlemek TSK'nin hedefidir. Afrin'den sonra da Menbiç'teki terör yuvalanmasını da en hızlı şekilde temizlemek devletimizin temel politikasıdır. Orada yapacağımız şey, özellikle Türkiye'deki misafirlerimizin de ülkelerine dönmesi. Oradaki terör yuvalanmalarının önüne geçeceğiz. İnsanlar günlük ihtiyaçları, işiyle gücüyle meşgul olacaklar."

Türkiye'nin orada sadece YPG/PKK ile mücadele etmediğinin altını çizen Erhan Usta, şunları kaydetti:

"Orada Türkiye yedi düvele karşı mücadele ediyor. Türk düşmanları karşımızdalar. Vekaleten savaşanlar veya mücadele edenler var. Bunlar Türkiye'nin gözünü korkutamaz. Bizim ordumuz güçlü bir ordudur. Bizim mücadelemiz haklı bir mücadeledir. Orada kim karşımıza çıkarsa biz mücadeleyi yapacağız. Orada kendi kimliğiyle kimse çıkamaz. Amerika da çıkamaz ancak çıksa bile bizim mücadelemiz haklı mücadeleyse Türkiye devleti bu konuda çok kararlıdır. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Kim orada teröre destek veriyorsa, teröristle birlikte onun bedelini ödemeye hazır olması lazım."



Anahtar Kelimeler:
AfrinMHP Grup Başvekili Erhan UstaPolitikaZeytin Dalı Harekatı
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