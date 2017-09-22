Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103800
ALTIN
145.839
DOLAR
3.4989
STERLİN
4.7237
EURO
4.1895
UEFA'dan Türk hakemlere görev
UEFA'dan Türk hakemlere görev
Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk maçına çıkıyor
Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk...
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
'Alex'i statta görüntüleyemedik'
'Alex'i statta görüntüleyemedik'

MHP Grup Başkanvekili Usta: Tezkereye destek vereceğiz

MHP Grup Başkanvekili Usta, yarın TBMM'de oylanacak Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Usta: Tezkereye destek vereceğiz

MHP Grup Başkanvekili Usta, yarın TBMM'de oylanacak Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz." dedi.

22 Eylül 2017 Cuma 17:18
MHP Grup Başkanvekili Usta: Tezkereye destek vereceğiz

SAMSUN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) aldığı referanduma başından beri karşı olduklarını belirtti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin referandum ile bağımsızlığını ilan etmek isteğini vurgulayan Usta, "Bu karar gündeme geldiğinde en sert tepkiyi Genel Başkanımız verdi. 'Bu bir savaş sebebidir' dedi fakat bunu o gün Türkiye anlayamadı. Bugün hükümetin de bu konuda olması gereken yerde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda yarın önümüze bir tezkere gelecek. Saat 15.00'te Meclis olağanüstü toplanacak. Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin kararlığını göstermesi gerektiğine işaret eden Usta, şöyle devam etti:

"Dosta düşmana kararlılığımızı göstermek için hem bu tezkere hem sınırda yapılan tatbikatlar hem de Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak net kararın çok önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin tavrını bütün uluslararası camia görmek zorunda. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için başından beri önemlidir. Bu referandumun nihai hedefi bir Kürdistan kurmaktır. Bu, sadece Kuzey Irak'la sınırlı olan bir Kürdistan değil. Yarın kuzey Suriye, daha sonra Türkiye ve İran'ı kapsayacak şekilde hedefi var bu olayların. Dolayısıyla bunu başından itibaren kesmek, Türkiye açısından önemlidir."

Muhabir: İlyas Gün

Anahtar Kelimeler:
IKBYırak Kürt Bölgesel YönetimiPolitikaReferandumSamsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalekim'in Avcılar lokasyonu
Kalekim'in Avcılar lokasyonu "Ar-Ge Merkezi" oldu
Kozmik ışınların kaynağı keşfedildi
Kozmik ışınların kaynağı keşfedildi
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 27 gözaltı
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 27 gözaltı
Bakanlıktan 'slime' uyarısı
Bakanlıktan 'slime' uyarısı
Piri Reis Sergisi Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nde
Piri Reis Sergisi Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nde
Devlet Bahçeli'den Ozan Arif'e suç duyurusu
Devlet Bahçeli'den Ozan Arif'e suç duyurusu
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 429 bine yükseldi
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 429 bine yükseldi
Macron tartışmalı Çalışma Yasası Reformu'nu onayladı
Macron tartışmalı Çalışma Yasası Reformu'nu onayladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim