Migros, en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında

İSTANBUL (AA) - Migros, yüzde 40 kadın istihdamıyla en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana 64 yılda Türkiye’de perakende alanında pek çok öncü uygulamaya imza atan Migros, sağladığı yüksek kadın istihdamı ve eşitlikçi politikalarıyla fırsat eşitliği konusunda da liderliğini koruyor.

Farklı kademelerde görev yapan toplam 12 bin kadın çalışanı bulunan Migros, yüzde 40 ile en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Migros’ta halen İşkur İşbaşı Eğitim Programı (İEP) sonucu işbaşı yapan 5 bin 689 kişiden 2 bin 641’i, yani yüzde 46’sı kadınlardan oluşuyor.

Perakende sektöründe çalışan kadınların iş hayatında daha eşit temsil edilmesi noktasında öncü uygulamalara sahip olan Migros’ta kadın yönetici oranını ise sektörün üzerinde bir ortalamayla yüzde 28. Yöneticilerinin yüzde 98’ini iç kaynaklarından yetiştiren Migros’un Liderlik Yolu adını verdiği eğitim programında halen 500’e yakın kadın çalışan yöneticiliğe hazırlanıyor.



Fırsat eşitliğini esas alan politikalarıyla kadınların her alanda yeni meslekler edinmelerini destekleyen Migros, 300 kadın çalışanına kasap uzmanlık eğitimleri vererek onlara yeni bir altın bilezik kazandırdı. Uygulama sayesinde kadın kasap sayısında Türkiye ortalaması yüzde 1 iken, Migros’ta bu oran yüzde 10’a ulaştı.





- Aile Kulüplerinde 2 bin 500 kadın meslek eğitimi alıyor

Sadece kendi çatısı altında değil, toplumda da kadının konumunu iyileştirmeyi sosyal sorumluluğu olarak gören Migros, bu çerçevede, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine desteğin en önemli safhalarından birinin eğitim olduğu inancıyla 11 ilde 14 noktada hizmet veren Aile Kulüplerini hayata geçirdi.

Migros, halen bu Aile Kulüplerinin çatısı altında 33 farklı dalda ücretsiz olarak isteyen herkese meslek ve beceri kursları veriyor. Ocak ayı itibarıyla 2 bin 500 kadın, bu eğitimlerden ücretsiz yararlanarak hayatlarında yeni kapılar açmanın, keşfetmenin ve kendi işini kurabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Migros, bu sayının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşmasını hedefliyor.



Türkiye’nin dört bir yanında Migros ailesine katılan ve Aile Kulüplerine gelerek bu kurslarda edindikleri bilgi ve becerilerle kendi işlerini kuran kadınlar, sadece kendilerine yeni bir hayat açmakla kalmıyor, ailelerinin refahına da katkıda bulunma olanağına kavuşuyor. Ailelere şehir yaşamında alternatif bir sosyal alan imkanı yaratmak amacıyla kurulan Aile Kulüpleri ise birbirinden farklı konularda düzenlediği kurslarla yeni hobiler ve mesleki beceriler kazandırıyor.



İlki 2008 yılında Mersin’de hayata geçirilen Aile Kulüpleri, bugün 11 ilde, 14 farklı noktada ücretsiz hobi ve meslek edindirme kursları sunuyor. 20 binin üstünde üyeye ulaşan Aile Kulüpleri’nde bugüne kadar çocuklar için satranç, resim, gitar, karate gibi eğitimler verilirken, yetişkinler için yabancı dil, aşçılık, pastacılık, deri işlemeciliği, ebru sanatı, ahşap boyama, diksiyon ve pilates gibi 33 farklı alanda hobi ve meslek edindirme eğitimleri düzenlendi.

Migros Money Club üyesi her kadının iyigelecekelcileri.migros.com.tr web sitesine üye olarak katılabildiği platform, kadınlara hem eğlenme hem de ilham verici fikir ve görüşlerini paylaşarak kazanma şansını bir arada sunuyor.

Hayata geçmesinden bu yana bir yılda 40 bin üyenin üzerine çıkan "İyi Gelecek Elçileri" platformunda, üyelerin hayata geçirdiği hedef sayısı ise 4,5 milyonu buldu. Hedeflerini gerçekleştirerek bugüne kadar 83 bin 500 sihirli puan kazanmayı başaran "İyi Gelecek Elçileri"nin hedeflerine başlayıp bitirme oranı ise yüzde 99 oldu.







