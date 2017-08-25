Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109894
ALTIN
143.979
DOLAR
3.4762
STERLİN
4.4575
EURO
4.1078
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli...
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

Milletvekillerine soruşturmaya düzenleme

Yeni KHK ile seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yerin ağır ceza mahkemesine verildi.

Milletvekillerine soruşturmaya düzenleme

Yeni KHK ile seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yerin ağır ceza mahkemesine verildi.

25 Ağustos 2017 Cuma 10:24
Milletvekillerine soruşturmaya düzenleme

ANKARA (AA) - İki yeni KHK yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK'da, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Cumhuriyet savcısının görev ve yetkilerini düzenleyen 161'inci maddesine şu fıkra eklendi:

"Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi halinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hakimliğinden talepte bulunur."

Muhabir: Burcu Çalık



Anahtar Kelimeler:
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)MilletvekilleriOlağanüstü Hal (OHAL)Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram tatilinde kazalara karşı radarlı önlem yapılacak
Bayram tatilinde kazalara karşı radarlı önlem yapılacak
'FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor'
'FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor'
Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak
Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak
Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor
Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor
Kartal'da
Kartal'da "Deprem ve Yerinde Dönüşüm" çalışmaları
Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek:
Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek:
Darbeci albay Özçetin'den
Darbeci albay Özçetin'den "Roma'yı da biz yaktık" yanıtı
THY bugün 250 bin yolcu taşıyacak
THY bugün 250 bin yolcu taşıyacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim