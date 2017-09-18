Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Derslik başına öğrenci sayısını 24'e düşürdük

ŞANLIURFA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kaliteli eğitim için ilköğretimde derslik başına öğrenci sayısını 24'e düşürdüklerini bildirdi.

Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Şanlıurfa'daki Hacı Abdullah Özdemir Ortaokulunda 2017-2018 eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

"Peygamberler diyarı" diye nitelendirdiği Şanlıurfa'da yeni eğitim öğretim yılını açmanın heyecanını yaşadıklarını anlatan Yılmaz, ülke genelinde 17 milyonun üzerinde öğrencinin ders başı yaptığını belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliği yakalamak istediklerini, bu yüzden bütçedeki en büyük payı eğitime ayırdıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kaliteli eğitim için ilköğretimde derslik başına öğrenci sayısını 24'e düşürdük. Eğitimi teknolojiyle buluşturduk. Müfredatı yenileme çalışmasına başladık. Bu yıl 5 yaş için okul öncesini genişletiyoruz. Bu yıl bu alandaki oranımızı artırmak istiyoruz. Bu yıl ilk defa okul öncesi çocukların tüm eğitim masraflarını pilot illerde biz karşılayacağız."

Yılmaz, bu yıl eğitimde yeni müfredat uygulanacağını anımsatarak, bu yıl ilk defa 12 pilot ilde 4. sınıfa kadar Türkçe ve matematikte ihtiyacı olan öğrencilere destek eğitimi verileceğini bildirdi.

Eğitimde önemli aşamalar kaydedildiğine dikkati çeken Bakan Yılmaz, buna rağmen yapacak daha çok işlerinin olduğunu vurguladı.

Yılmaz, ülkedeki beşeri sermayenin ancak eğitimle ortaya çıkarılabileceğinin altını çizerek, yüksek teknolojinin, yüksek ihraç ürünlerinin eğitimle sağlanabileceğini, bu yüzden üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde çalıştıklarını dile getirdi.

Eksikleri ve yanlışlarının olabileceğini aktaran İsmet Yılmaz, "Eksikliklerimiz olabilir ama biz onların tamamını gidermek istiyoruz. Niyetimiz halis, Allah yardımcımız olsun. Cehalete karşı savaşı hep birlikte kazanacağız. Bu doğrultuda Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah yükümüzü taşıyacak güç versin ve birliğimizi daim etsin." diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, ülkedeki gelişmelerin hayata geçmesinde önemli katkıları olan Başbakan Binali Yıldırım'ı Şanlıurfa'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti anlattı.

Türkiye'nin hızla büyüyüp geliştiğini ve zenginleştiğini vurgulayan Erin, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'nın da Türkiye'nin büyüyüp gelişmesinden önemli bir payı olduğunu belirtti.

Programa, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile milletvekilleri de katıldı.

Muhabir: Kerem Kocalar