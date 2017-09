Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eğitimin amacı toplumu daha refah bir seviyeye iletmektir

SAKARYA (AA) - Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "Çıraklık Arama Konferansı Sonuç Bildirgesi" programına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, esnaf ve sanatkarın toplumun orta direği olduğunu, orta direk ne kadar sağlam durursa toplumun o kadar güçlü kalacağını anlattı.

Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin orta öğretimdeki payının yüzde 43 olduğunu belirten Yılmaz, 2023 hedefi olarak bu oranı destek ve teşviklerle yüzde 60'a çıkarmak istediklerini kaydetti.

Bakanlık bütçesinin çok önemli bir payını mesleki eğitime ayırdıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bizim bu yıl mesleki eğitime ayırdığımız para 13,3 milyar lira. 2002'de hükümetin toplam eğitime ayırdığı paradan daha fazla. 2002 yılında tüm üniversiteler, kredi yurtlar, ÖSYM dahil 10 milyar liranın üzerinde pay ayrılmıştır. Bugün bakanlığımızın sadece bir genel müdürlüğüne ayırdığımız miktar 13,3 milyar lira. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görebiliriz." diye konuştu.

"Türkiye bugün Satınalma Gücü Paritesi bakımından 13. normal milli geliri bakımından 16, 17. sıradaysa bunu beşeri sermayesine ve beşeri sermayesini nitelikli kılan eğitime borçludur." diyen Yılmaz, "Eğitimde birçok değişiklik yaptık ama eleştiriyorlar, 'Her bakan geldi, bir değişiklik yapıldı.' diyorlar. Her yapılan daha iyiye ulaşmak içindir. Eğitimin yapılıp da değiştirilmediği hiçbir ülke yok. Her gün raporları okuyorum 'Amerika'da eğitim kötüye gidiyor, ne yapabiliriz?' diye. Japonya'da farklı, Finlandiya'da farklı bir şey. Oralarda eğitimin değiştirilmesi normal, bizde değişiklik olunca, 'Yine değişiklik oldu.' deniyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok büyük mesafeler katettiğine değinen Yılmaz, "Bunlar bu değişikliklerle oldu. Bunu net söyleyeyim. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Dolayısıyla her şey değişime açıktır. Bu eleştirilere bakıp da bazılarının ciddi olduğunu dikkate almayın. Eğitimin amacı toplumu daha refah bir seviyeye iletmektir. Türkiye'de biz bunu başardık, bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Programa, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Mustafa İsen ve Ayhan Sefer Üstün'ün yanı sıra, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, kaymakamlarla oda temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Muhabir: Ömer Faruk Cebeci,Emre Ayvaz