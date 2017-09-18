Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmamız lazım

MARDİN (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Yeni dönem daha demokratik bir dönem olacaktır. Yeni dönem daha istikrarlı hükümetler getirecektir. Yeni dönemde insanların arasına çukur açmak değil, açılmış olan çukurların kapatılması lazım." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Yılmaz, bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Kızıltepe Olağan 6. Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

İnsanlar arasında var olan köprüleri yıkmak yerine yeni köprüleri açılması gerektiğini belirten Yılmaz, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değindi.

"Bu coğrafyada haritalar hala yeniden çiziliyorsa 1. Dünya Savaşı halen bitmemiştir." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyanın insanı çok çekti. Biz bir ve beraber olursak ki kardeşliğimizi bin yıldır ortak yaşama irademizle gösterdik, bundan sonra da ortak yaşama irademizi gösterirsek bu ülkenin bileğini kimsenin bükemeyeceğine inanıyorum."

"Halka hizmet edersek 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacağız"

Yılmaz, hükümetleri döneminde Türkiye'de 11 seçim yapıldığını anımsatarak, bu seçimlerde halkın millete hizmet edenleri diğerlerine göre bir adım öne çıkardığını vurguladı.

"Halka hizmet edersek 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacağız." ifadesini kullanan Yılmaz, Türkiye'den yardım bekleyenlerin sadece bu coğrafyanın insanları olmadığını, Irak, Suriye ve diğer coğrafyalardan gelenlere de Türkiye'nin kapılarının açık olduğunu aktardı.

Yılmaz, 2019 seçimlerinde daha demokratik bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"2019'da iktidara gelmek için yüzde 51 oy alabilmek demek her bir insanın çok değerli hale geldiğini görmek demek. Yüzde, 34, 41 ve 47 ile bir şekilde alınabilir ama 51 alabilmek için gönlünü, kalbini herkese açabilmek lazım. Ayrım yapmadan herkese hizmet götürmek lazım. Yeni dönem daha demokratik bir dönem olacaktır. Yeni dönem daha istikrarlı hükümetler getirecektir. Yeni dönemde insanların arasına çukur açmak değil, açılmış olan çukurların kapatılması lazım."

Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladıktan sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın kendisine talimatlarının olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle dedi:

"Başbakanımız ikili eğitim sisteminin kaldırılmasını talimatını verdi. Bunun için 270 bin derslik yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye'de 36 iken 24'e düşürdük. Okuduğum dönemde sınıf mevcudumuz 70 kişiydi. 70 kişilik sınıfta öğretmen bir öğrencisine bir dakika ayırabilir mi? Daha 70 bin derslik yapacağız. Allah kısmet ederse 2019'un sonlarına doğru ikili eğitimi kaldıracağız. Taşımalı eğitimi de en aza indirmeye çalışıyoruz. Şanlıurfa'da her gün 100 bin kişi taşınıyor. Evlatlarımıza yazık, ömürleri neden yolda geçsin? Bu nedenle büyük köylere okullarımızla birlikte lojmanlarımızı da yaparak öğretmen sayısını da artıracağız."

580 bin öğretmen ataması yaptıklarını anımsatan Yılmaz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 28'den 17'ye düştüğünü kaydetti.

Fatih projesiyle, akıllı tahtalar ve tabletleri öğrencilerin hizmetlerine sunduklarını anlatan Yılmaz, önceden Amerika'dan süt tozu alındığını, şimdi ise süt tozu yerine süt üretip öğrencilere verdiklerini ifade etti.

"Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmamız lazım"

Yabancı dil eğitimi için bu yıl 620 okulu pilot seçtiklerini aktaran Yılmaz, yaklaşık 100 binin üzerinde öğrenciye haftada 15 saatin üzerinde İngilizce eğitim vererek pilot uygulama başlattıklarını söyledi.

Yılmaz, okul öncesi eğitimin önemine işaret ederek, "Geldiğimizde okul öncesi eğitim yüzde 10 idi. Geçen yılın rakamıyla yüzde 74 oldu. Okul öncesi eğitim konusunda da 37 ili pilot seçtik. Bunların eğitim materyallerini hazırladık, ücretsiz sağlıyoruz. Okul öncesi eğitim alanların almayanlara göre daha başarılı olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Eğer önümüzdeki yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacaksak, mutlaka okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmamız lazım." şeklinde konuştu.

Eğitim sistemine ilişkin olarak bazı eleştirilerin yapıldığına değinen Yılmaz, en iyi eğitimlerin verildiği Finlandiya'da dahi 4 yılda bir eğitim sisteminin değiştiğini, Japonya ve Amerika'nın eğitim sistemlerinin de eleştirildiğini belirtti.

Bakan Yılmaz, bu eleştirilere bakarak Türkiye'nin eğitiminin kötüye gittiğinin düşünülmemesi gerektiğini ifade ederek, bu eleştirileri, "Hoş geldiniz, sefa getirdiniz.' diye cevapladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde kullanılan geçerli oyların tamamını alan AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Faruk Kılıç yeniden seçildi.

Kongreye, AK Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar ve partililer katıldı.

Muhabir: Aziz Aslan