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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Yüksek öğretimde okullaşmada Avrupa'da birinciyiz

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Yüksek öğretimde okullaşmada Avrupa'da birinciyiz, öğrenci sayısı bakımından ise Rusya'dan sonra ikinciyiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Yüksek öğretimde okullaşmada Avrupa'da birinciyiz

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Yüksek öğretimde okullaşmada Avrupa'da birinciyiz, öğrenci sayısı bakımından ise Rusya'dan sonra ikinciyiz." dedi.

27 Mart 2018 Salı 15:11
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Yüksek öğretimde okullaşmada Avrupa'da birinciyiz

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açılışındaki konuşmasında, eğitim programının, ortak tarih, kültür ve coğrafyayı paylaşan Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da ileriye götüreceğine inandığını ifade etti.

Hangi alanda olursa olsun bütün çalışmaların amacının çocuklara kalkınmış, refah içinde ve güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu dile getiren Yılmaz, bunun ancak eğitimle yapabileceğinin altını çizdi.

Türkiye'de 18 milyona yakın öğrencinin temel eğitim ve ortaöğretimde, 7 milyondan fazla öğrencinin de yüksek öğretimde olduğunu kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Merkezi hükümet bütçesinin yüzde 18'inden fazlasını, milli gelirin ise yüzde 6,2'sinden fazlasını eğitime ayırıyoruz. OECD ülkelerinin ortalaması, milli gelirden eğitime ayrılan pay, yüzde 5,2. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarmış ender ülkelerden biridir. Eğitimin nihai çıktısı milli gelirdir. Son 10 yıllık süre içerisinde OECD ülkeleri arasında milli gelirini en çok arttıran ülke Türkiye'dir. Okullaşma oranını arttırmak istiyoruz. Yüksek öğretimde okullaşma oranımız yüzde 42 net, brüt okullaşma oranımız yüzde 100'ün de üzerinde. Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 44, erkeklerin yüzde 40'tır. Yüksek öğretimde okullaşmada Avrupa'da birinciyiz, öğrenci sayısı bakımından ise Rusya'dan sonra ikinciyiz."

Yılmaz, gelecek dönem daha çok işbirliği ve daha çok iletişim olması gerektiğini belirterek, başta eğitim olmak üzere işbirliğini her alanda arttırmak ve geliştirmek istediklerini ifade etti.

"Köprülerin kurulmasında beşeri sermaye çok önemli"

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych de İstanbul Üniversitesi'nde Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın açılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu ilk program ama her büyük yol küçük adımlardan başlar. Burada eğitim alacak öğrenciler sadece Ukrayna dili öğrenmeyecekler, bunun yanı sıra bizim kültürümüzü daha iyi keşfetme imkanına sahip olacaklar. Dolayısıyla bundan sonra hem ilişkilerimiz daha iyi gelişecek hem de halklarımız daha iyi tanışacak ve yeni ortak projelere yol açılacak." dedi.

Ukrayna'nın ve Türkiye'nin yolların kesiştiği noktada bulunduğuna işaret eden Hrynevych, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülke arasında çok güçlü bir köprü olmalı. Köprülerin kurulmasında beşeri sermaye çok önemli. 2 yılda çok büyük mesafe katedildi ve bürokratik süreçlere rağmen programı iki yılda açabildik. Ukrayna'da Türkçe eğitimi veriliyor. Ukrayna'daki üniversitelerde yaklaşık 2 bin 700 Türk öğrenci eğitim görüyor. Aynı zamanda Ukrayna'dan Türkiye'ye eğitim için gelen öğrencilerin sayısı artmaya devam ediyor. Bu yıl sayı 500'e çıktı. Ukrayna dili programı açıldıktan sonra ortaklaşa programlar yapabilir, çift diploma programlarına geçebiliriz."

Hrynevych, Ukrayna'da milli gelirin yüzde 60,5'inin eğitime ayrıldığını kaydederek, "Çok büyük bir rakam gibi gelebilir, ama genel olarak milli gelir düşük olduğu için o kadar büyük rakamlar değil. Yeni teknolojileri geliştirmek ve beşeri sermayeyi hazırlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Andaç Hongur

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Eğitimİstanbul ÜniversitesiMilli Eğitim Bakanı İsmet YılmazUkrayna Dili Ve Edebiyatı Anabilim DalıUkrayna Eğitim Ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych
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