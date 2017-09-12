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Milli Piyade Tüfeği sayısı artıyor

Milli Piyade Tüfeği'nin seri üretiminde görev alan MKE, 2 bin 680 tüfeğin teslimatını gerçekleştirdi.

Milli Piyade Tüfeği sayısı artıyor

Milli Piyade Tüfeği'nin seri üretiminde görev alan MKE, 2 bin 680 tüfeğin teslimatını gerçekleştirdi.

12 Eylül 2017 Salı 12:09
Milli Piyade Tüfeği sayısı artıyor

ANKARA(AA) - Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, 2 bin 680 adet Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76) teslimatını gerçekleştirdi. Kurum, MPT-76 için sahra ve birlik seviyesine uygun eğitim videoları hazırlatacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen MPT-76'nın seri üretimi için MKE ile 20 bin, Kale Kalıp ile 15 bin 14, Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ile 10 bin adetlik sözleşme imzaladı.

Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin hafif silah ihtiyacının karşılanması hedeflenen projede, üretim ve teslimat çalışmaları sürüyor.

İlk seri üretim sözleşmesini imzalayan MKE, bugüne kadar SSM'ye partiler halinde 2 bin 680 tüfek teslim etti. Kurumun bu ay yeni bir teslimat yapması bekleniyor.

MKE, üretim süreci devam ederken MPT-76 için sahra ve birlik seviyesine uygun eğitim videoları hazırlatmak üzere harekete geçti. Kurum bu amaçla hizmet alımı yoluna başvuracak.

MPT-76 için hazırlanacak eğitim videosunda modellerden yararlanılacak. Çekimlerde yer alacak modeller, TSK'nın kullandığı askeri kamuflajlarla görev yapacak.

Videolar özel olarak hazırlanacak DVD'lere kaydedilerek idareye teslim edilecek. Sahra ve birlik seviyesine yönelik 500'er olmak üzere toplam bin DVD'nin teslimatı gerçekleştirilecek.

Muhabir: Göksel Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
EkonomiMilli Piyade TüfeğiMKEMPT-76
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