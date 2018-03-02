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Milli Savunma Bakanı Canikli: Zeytin Dalı Harekatında şimdiye kadar 41 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Canikli, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şimdiye kadar silahlı kuvvetlerimizden 41, ÖSO'dan da 116 şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Canikli: Zeytin Dalı Harekatında şimdiye kadar 41 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Canikli, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şimdiye kadar silahlı kuvvetlerimizden 41, ÖSO'dan da 116 şehit olduğunu açıkladı.

02 Mart 2018 Cuma 13:04
Milli Savunma Bakanı Canikli: Zeytin Dalı Harekatında şimdiye kadar 41 askerimiz şehit oldu

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nın 42. gününde bulunulduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin merkezine doğru ilerlediğini ifade eden Canikli, şöyle devam etti:

"615 kilometrekare alanda 95 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlanmıştır. Bu harekat kapsamında maalesef 41 Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO’dan olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır. Bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Harekatın başladığı günden bugüne kadar 2295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir. Terör ve teröristle mücadelede ateşkes olmaz. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadeleye devam eder. Bu harekat görev tamamlanana kadar devam edecektir."

Muhabir: Mücahit Türetken

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Türkiye
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