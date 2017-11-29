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'Milli YHT Eskişehir için dönüm noktası olacak'

Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Işık, "Milli Yüksek Hızlı Tren'in Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ'de üretilmesi Eskişehir için dönüm noktası olacak." dedi.

'Milli YHT Eskişehir için dönüm noktası olacak'

Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Işık, "Milli Yüksek Hızlı Tren'in Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ'de üretilmesi Eskişehir için dönüm noktası olacak." dedi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:24
'Milli YHT Eskişehir için dönüm noktası olacak'

ESKİŞEHİR (AA) - Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSK) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık, milli Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ'de (TÜLOMSAŞ) üretilmesinin, Eskişehir için dönüm noktası olacağını bildirdi.

Işık, yazılı açıklamasında, milli YHT ihalesinin yayınlandığını ve üretiminin TÜLOMSAŞ tesislerinde gerçekleştirileceğini belirterek, YHT setleri ile bölge ve ülke ekonomisi için çok önemli bir süreç başlayacağını, şehir olarak da buna hazır olunması gerektiğini kaydetti.

Özellikle TÜLOMSAŞ’a bu süreçte verdiği inançlı çaba ve gayretleri için hem raylı sistemler sektörü hem de bölge ve ülke sanayisi için şükranlarını sunduklarını aktaran Işık, bu ihaleyle asırlık geçmişi ile TÜLOMSAŞ’ın tarihi bir görevi daha üstüne aldığını vurguladı. Işık, ülke ve bölge ekonomisine ileride çok daha iyi anlaşılacak katma değeri çok yüksek, teknolojik bir değişimi başlattığının altını çizdi.

"Devrim kadar önemli başlangıç"

İhalesi açılan ve üretilecek toplam 96 YHT setinin teknoloji transferi ile başlayıp, sonunda yüzde 74 gibi inanılmaz bir yerli katkı hedefi ile tamamlanacağını belirten Işık, "Bu sürecin sonunda en az Devrim arabası kadar önemli bir başlangıç yapılmakta. Ancak kaderinin aynısı olmaması için herkesin tam destek vererek TÜLOMSAŞ ve sektörün yanında olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Işık, raylı sistemler sektörünün Eskişehir’in stratejik sanayileşme modeli içinde yer aldığını, yaklaşık 7 yıldır kümelenme çalışmaları ile bu konuda önemli yol katettiklerini ifade eden Işık, "Bu süreçte verilecek her türlü göreve bölge ve ülke sanayimiz hazır. Bu konu ileride daha da net anlaşılacak şekilde en az yerli otomobil kadar önemli. Bunu gelecekte daha iyi anlayacağız." yorumunu yaptı.

URAYSİM Test Merkezi Projesi’ne de değinen Işık, konunun bütünsel olarak çözülmüş olacağının altını çizdi. Bu sayede üretilen tüm raylı sistem araç ve ürünlerinin yurt dışına çok rahat satılabileceğini açıklayan Işık, "Bu şekliyle ülkenin ihtiyacı olan yüksek katma değerli, satılabilir ve rekabet edebilir, ihracat hedeflerine önemli katkı sağlayacak bir sanayinin oluşması sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreç içinde, gerek şehir ve bölgenin gerek ise ülkenin tüm karar vericilerinin bu konuya gerekli desteği ve önemi vermeleri gerektiğine vurgu yapan Işık, özellikle de TÜLOMSAŞ’ın yanında çözüm üreten olmalarının hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Muhabir: Tarkan Demir

Anahtar Kelimeler:
EkonomiEskişehirKenan IşıkYHT
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