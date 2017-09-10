Minik Erva kurtuldu, sıra kardeşi Sare'de

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da bir çiftin 27 haftalık dünyaya gelen üçüzlerinden biri doğduktan 12 gün sonra hayatını kaybetti, kalp ameliyatı olan diğerinin kuvözde tedavisi devam ediyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Ahmet (28) ve Gülseren Erdoğan (21) çifti, üçüz bebeklerinin olacağını öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Gülseren Erdoğan, 27 haftalık hamileyken Antalya'daki özel bir hastanede üçüzlerini dünyaya getirdi.

Çift, üçüz kızlarından bin 40 gram doğana Ebrar Neva, 890 gram dünyaya gelene Hatice Erva, 790 gram doğana ise Şerife Sare ismini verdi.

Erken doğum nedeniyle sağlık sorunları yaşayan üçüzler, hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ebrar Neva, 12 günlükken kalbindeki büyüme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dört aylık ömründe iki ağır ameliyat geçirdi

Mutlulukları kızlarının ölümüyle yarım kalan Erdoğan çiftinin bebeklerinden Hatice Erva, üç aylık tedavinin ardından taburcu edildi. Üçüzlerden Şerife Sare'nin ise Antalya'daki özel bir hastanede beynine takılan şantla burada toplanan suyun atılması sağlandı.

Akciğer, kalp ve ana atar damar arasındaki damarın kapanmaması nedeniyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen minik Sare, buradaki ameliyatın ardından yeniden Antalya'ya getirildi. Dört aylık ömründe iki ağır ameliyat geçiren minik Sare, yaşama tutunmak için direniyor.

Anne Erdoğan, hamileliğinin ardından üçüzlerini kucağına alacağı günü sabırsızlıkla beklediğini ancak erken doğum nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, "Erva'mı kucağıma alınca annelik duygusunu tam olarak yaşadım. Diğer kızımı da kucağıma alacağım günü heyecanla bekliyorum." diye konuştu.

Baba Erdoğan da yaşadıkları zorlu günleri atlatabilme umuduyla yaşadıklarını dile getirdi. İlk üçüz haberini alınca çok mutlu olduklarını anlatan Erdoğan, "Üçüzlerden birinin anne karnında alınmasını istemedik. Bebeklerimizden birini kaybettik, diğer kızım için dua ediyoruz." dedi.

1 santimetrelik kesiden ameliyat edildi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda anne karnında açık olan ve doğduktan sonra kapanan damarın Sare bebekte açık kaldığını söyledi.

Akciğer ile kalp arasındaki ana atardamar arasındaki damarın kapanmaması nedeniyle bebeğin yaşamla ölüm arasında gidip geldiğini ifade eden Öç, şunları belirtti:

"İlaç tedavisi yanıt vermedi. Temiz kan vücuda dağılırken bir kısmı akciğerlere gidiyordu. Çocuğun yaşamasını sağlayan damar açık kaldığı için temiz kan ile kirli kan karışıyordu. Bu da çocukta hayati bir risk oluşturuyordu. Bu şekilde fazla kan gittiği için kalbi yoruyordu. Vücuda giden kan azalıyordu. Bu da tüm vücudu etkiliyordu. Akciğer ile kalp arasında 1 santimlik kesiden damar kapatıldı.''

Öç, tüm çocukların mutlaka doğum sonrası kalple ilgili muayene yaptırmaları gerektiğini vurguladı.