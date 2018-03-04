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Minik Mehmet'ten Mehmetçik'i duygulandıran video

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından çocukların yazdıkları mektuplar, okullarda hazırladıkları videolar ve çizdikleri resimler harekata katılan askerlere ulaştırılıyor.

Minik Mehmet'ten Mehmetçik'i duygulandıran video

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından çocukların yazdıkları mektuplar, okullarda hazırladıkları videolar ve çizdikleri resimler harekata katılan askerlere ulaştırılıyor.

04 Mart 2018 Pazar 13:23
Minik Mehmet'ten Mehmetçik'i duygulandıran video

AFRİN (AA) - Soner Kılınç - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla öğrencilerin okullarda hazırladığı video, mektup ve resimler, vatan için sınırın karşısında nöbet tutan askerlere moral veriyor.

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun desteğiyle 20 Ocak'ta terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek için Türkiye'nin dört bir yanından çocukların okullarda hazırladıkları video, mektup ve resimler Mehmetçik'e ulaştırılıyor. Harekat kapsamında teröristlerden temizlenen hakim bölgelerde kurulan üst bölgelerinde askerler, fırsat buldukça çocukların gönderdiği videoları izleyip, mektupları okuyup resimlere bakıyor.

Minik Mehmet'in mektubuna askerlerden sürpriz telefon

Kahramanmaraş Hasan Balcı İlkokulu 3/E sınıfı öğrencisi Mehmet Tuğkan Şahin, bir süre önce sınıfta harekata katılan askerlere destek olmak amacıyla mektup yazdı.

Minik Mehmet, mektubunda, asker ağabeylerine, "Hepinizi çok seviyorum, her gün sizin için dua ediyorum, büyüdüğümde sizin gibi asker olacağım. Allah'a emanet olun, arkanızda bizler varız." ifadeleriyle destek verdi.

Mektubu okuyan askerler, minik Mehmet'e ulaşmak için okulu aradı. Öğretmeni aracılığıyla telefonla Mehmet'le konuşan askerler, teşekkür etti.

Mehmet komando yemini videosu hazırladı

Askerlerin sürpriz telefonunun ardından asker ağabeylerine kendi sesiyle "komando yemini" videosu ile sınıfta arkadaşlarıyla "Mehmetçik'e destek" videosu hazırlayan minik Mehmet, öğretmeninin telefonundan askerlere videoları gönderdi.

Bu duygulandıran videolar, cep telefonu aracılığıyla askerler arasında paylaşılırken, askerler videoları izledikten sonra Mehmet'i arayarak teşekkür etti.

İlk videoda minik Mehmet, komando yeminini ezbere okurken, ikinci videoda öğrenciler sınıfta tek tek ayağa kalkarak hissettiklerini söylüyor. Son bölümde ise öğrenciler hep birlikte "Sefer ordunun, zafer Allah'ındır. Ne mutlu Türküm diyene" ifadeleriyle, el sallayıp Mehmetçik'e selam gönderiyor.

Anahtar Kelimeler:
AfrinAskerMehmetçikVideoZeytin Dalı Harakatı
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