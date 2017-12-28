Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114480
ALTIN
156.866
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0695
EURO
4.5043
Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti
Boluspor kupada Süper Lig ekibini...
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne...
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl temennisi: İstikrar
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl...
İşte futbol dünyasının gezginleri
İşte futbol dünyasının gezginleri

Minik Mesume'nin imdadına Mehmetçik yetişti

Yurda yasa dışı yollarla giren ve "Burası İstanbul" denilerek Erzincan'da yol kenarına bırakılan sığınmacılar arasında bulunan 1,5 yaşındaki Afgan Mesume'nin imdadına Mehmetçik yetişti.

Minik Mesume'nin imdadına Mehmetçik yetişti

Yurda yasa dışı yollarla giren ve "Burası İstanbul" denilerek Erzincan'da yol kenarına bırakılan sığınmacılar arasında bulunan 1,5 yaşındaki Afgan Mesume'nin imdadına Mehmetçik yetişti.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:21
Minik Mesume'nin imdadına Mehmetçik yetişti

ERZİNCAN (AA) - Yakup Bakar - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, yol kenarına bırakılan yabancı uyruklu 13 kişi arasında yer alan ve donma tehlikesi geçiren 1,5 yaşındaki Afgan Mesume Zaferi, üzerindeki parkayı çıkarıp saran Mehmetçik tarafından hastaneye götürüldü.

Üzümlü Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum karayolu yanındaki kayısı bahçelerinde ateş yakarak bekleyen bir grubun bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Kayısı bahçelerinde, biri bebek 2'si kadın 13 kişiyi bulan ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu sığınmacıların yasa dışı yollarla yurda girdiğini, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden iki taksiyle İstanbul'a götürülme vaadiyle yola çıkartılıp gece saatlerinde Üzümlü'ye terk edildiğini belirledi.

Soğuk yüzünden donma tehlikesi geçiren sığınmacılardan, annesi Foziya Zaferi'nin yanında uyuyakalan 1,5 yaşındaki Afgan bebek Mesume Zaferi'yi fark eden bir asker, üzerindeki parkayı çıkarak küçük kıza sardı.

Minik Mesume ve annesi, daha sonra diğer göçmenler ile Mehmetçik tarafından askeri minibüse bindirilip İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sıcak çorba ve çay ikram edilen sığınmacılar, Üzümlü Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hastanedeki kontrolde soğuktan etkilenip donma tehlikesi geçirdiği anlaşılan minik Mesume, tedavisinin ardından annesine teslim edildi. Anne Zaferi, bu sırada minik kızını kucağına alıp ninniler söyleyerek uyutmaya çalıştı.

İstanbul yerine Erzincan'a bırakıldılar

Gruptakiler arasında bulunan ve bu kişilere tercümanlık yapan Afgan Basid Furuten, kiraladıkları bir otomobilin sürücüsünün kendilerini İstanbul'a götürmek yerine yol kenarında indirip kaçtığını söyledi.

Söz konusu aracı yurda girdikleri Doğubayazıt'ta kiraladıklarını anlatan Furuten, "Afganistan'dan geldik, İstanbul'a gidiyoruz. Ağrı Doğubayazıt'tan bir taksiye bindik. Saat 03.00'de taksici bizi bir akaryakıt istasyonu yanında bırakıp bana 'Burası İstanbul' dedi ve indirdi. Biz indikten sonra baktık hiç kimse yok etrafta. Gece üşümemek için ateş yaktık. Sabah askerler geldi bizi hastaneye getirdi. Bize yemek verdi, çay verdi." dedi.

Anahtar Kelimeler:
ErzincanGöçmenJandarmaMehmetçikTürkiyeÜzümlü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boyner'den Beymen'in halka arzına ilişkin açıklama
Boyner'den Beymen'in halka arzına ilişkin açıklama
'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisine müdahale
'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisine müdahale
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
'Asıl teröristler içimize sızanlarmış'
'Asıl teröristler içimize sızanlarmış'
İstanbul Valisi Şahin: Yılbaşında 37 bin polis ve 4 bin jandarma görev başında
İstanbul Valisi Şahin: Yılbaşında 37 bin polis ve 4 bin jandarma görev başında
AA Spor Masası'nın konuğu Göksel Gümüşdağ
AA Spor Masası'nın konuğu Göksel Gümüşdağ
"ATÜ Duty Free" talihlileri ödülünü aldı
BBP Genel Başkanı Destici: Birilerinin toplumu ayrıştırmasını reddediyoruz
BBP Genel Başkanı Destici: Birilerinin toplumu ayrıştırmasını reddediyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim