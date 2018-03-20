Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116317
ALTIN
166.034
DOLAR
3.9363
STERLİN
5.5125
EURO
4.8408
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Adebayor yıllara meydan okuyor
Adebayor yıllara meydan okuyor
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...

Minik Şiar ender görülen hastalığından kurtuldu

Erzurum'da, 100 bin doğumda bir görülen doğuştan "ön kolda kemik yokluğu" hastalığı bulunan 5 yaşındaki Şiar Süslü'nün ters olan el bileği, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla düzeltildi.

Minik Şiar ender görülen hastalığından kurtuldu

Erzurum'da, 100 bin doğumda bir görülen doğuştan "ön kolda kemik yokluğu" hastalığı bulunan 5 yaşındaki Şiar Süslü'nün ters olan el bileği, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla düzeltildi.

20 Mart 2018 Salı 13:41
Minik Şiar ender görülen hastalığından kurtuldu

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Karaçoban ilçesi Molla Davut Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Çetin Süslü'nün oğlu Şiar, sol el bileği ters olarak dünyaya geldi. Doğuştan yemek borusu tıkanıklığı sorunu da olan minik Şiar, bu rahatsızlığı için doğum sonrası Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi gördü.

Tedavi sonrası yemek borusu tıkanıklığı rahatsızlığından kurtulan Şiar, ardından 2 yıl süreyle ters olan el bileğinin düzeltilmesi için ailesince çeşitli hastanelere götürüldü.

Şiar Süslü, söz konusu hastanelerdeki girişimlerinden sonuç alınamayınca ameliyat için ailesince Erzurum BEAH El Cerrahi Bölümüne getirildi. Hastanedeki tetkik ve takip sonrası El Cerrahi Uzmanı Dr. İbrahim Avşin Öztürk ve ekibince ameliyata alınan minik Şiar'ın ters olan sol el bileği düzeltilerek sağlığına kavuştu.

"Minik Şiar'ın rahatsızlığı 100 bin doğumda 1 görülen bir hastalık"

Dr. Öztürk, Şiar Süslü'nün hastalığının nadir görüldüğünü anlatarak, "Şiar'daki tanı doğuştan ön kolda kemik yokluğu hastalığı diye tabir edilen 'radial club hand'. Minik Şiar'ın rahatsızlığı 100 bin doğumda 1 görülen bir hastalık. Bu tarz hastalara çok erken, en az 1 yaşından itibaren müdahale etmek gerekiyor. Hastamız bize geldiğinde 5 yaşındaydı. Hastanedeki cerrah arkadaşlarımızla hastamızı ameliyata aldık. Başarılı bir operasyon oldu. Hastamızın el bileğini düzelttik." ifadelerini kullandı.

"Tek hayalim oğlumun iyileşmesiydi"

Baba Süslü, "Çocuğumuzun durumuna ailece çok üzülüyorduk, tek hayalimiz Şiar'ın sağlığına kavuşması, iyileşmesiydi. Şimdi öyle mutluyuz ki bunu kelimelere sığdıramıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Tedavisi tamamen bittikten sonra çocuğumun eğitimine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Minik Şiar Süslü ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Doktorumu çok seviyorum, elimi iyileştirdi, teşekkür ediyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
AmeliyatEl CerrahiErzurumErzurum BEAHŞiar SüslüTedaviYaşam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dağdan toplanan otlar kadınların gelir kapısı oldu
Dağdan toplanan otlar kadınların gelir kapısı oldu
Yemenli sanatçı halkın sıkıntılarını 'duvarlara anlatıyor'
Yemenli sanatçı halkın sıkıntılarını 'duvarlara anlatıyor'
Yazar Şener: Kendi nefsimizdeki Vahşi'yi terbiye etmeliyiz
Yazar Şener: Kendi nefsimizdeki Vahşi'yi terbiye etmeliyiz
'Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler'
'Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler'
"Egea Seni Piste Çağırıyor" Çanakkale’de
Down sendromlu sporcular engel tanımıyor
Down sendromlu sporcular engel tanımıyor
Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Kızılhaç Komitesine tepki
Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Kızılhaç Komitesine tepki
Havalimanı personelinden hayat kurtaran müdahale
Havalimanı personelinden hayat kurtaran müdahale

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim