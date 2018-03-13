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Miras sorgulama sayısı 1 milyonu geçti

"e-Devlet"te mirasçılık belgesine yönelik 22 Şubat'ta başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 1 milyon 602 bin 372 işlem yapıldı.

Miras sorgulama sayısı 1 milyonu geçti

"e-Devlet"te mirasçılık belgesine yönelik 22 Şubat'ta başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 1 milyon 602 bin 372 işlem yapıldı.

13 Mart 2018 Salı 14:00
Miras sorgulama sayısı 1 milyonu geçti

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmesine başlanmasından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 1 milyon 602 bin 372'ye ulaştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine "e-Devlet" üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı.

Bakanlığın, "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına "Veraset İlamı Sorgulama" da eklendi.

"e-Devlet" üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı.

Mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmeye başlandığı ilk gün 2 bin 540 işlem yapıldı. Yeni uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasıyla giriş sayısında artış yaşandı.

Uygulamanın başladığı 20 gün içerisinde 1 milyon 602 bin 372 kişi mirasçılık belgesine "e-Devlet"ten ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıAnkaraE-DevletMiras SorgulamaTürkiye
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