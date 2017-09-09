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Mısır'da 11 sanığın idam dosyası müftülüğe gönderildi

Mısır'da "2 polisi öldürmeye teşebbüs" ve "yasa dışı örgüt kurma" suçlamalarıyla yargılanan 11 sanığın dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderildi.

Mısır'da 11 sanığın idam dosyası müftülüğe gönderildi

Mısır'da "2 polisi öldürmeye teşebbüs" ve "yasa dışı örgüt kurma" suçlamalarıyla yargılanan 11 sanığın dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderildi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 15:21
Mısır'da 11 sanığın idam dosyası müftülüğe gönderildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da "2 polisi öldürmeye teşebbüs" ve "yasa dışı örgüt kurma" suçlamalarıyla yargılanan 11 sanığın dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderildiği bildirildi.

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Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Giza Ceza Mahkemesi, 26 sanığın yargılandığı davada, 4'ü giyabi 11 sanığın dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmesine ve tüm sanıklar hakkındaki hükmün 10 Ekim'de yapılacak duruşmada okunmasına karar verdi.

Kamuoyunda Giza Hücresi olarak bilinen dava kapsamında Başsavcılık sanıklara, 2014 yılında "yasa dışı örgüt kurma, yüksek patlayıcı madde yapma, 2 polisi öldürmeye teşebbüs etme" gibi suçlamalar yöneltmişti. Davanın ilk duruşması 5 Temmuz 2015'te görülmüştü.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare amaçlı olarak başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.

Muhabir: Hacer Başer

Anahtar Kelimeler:
DünyaİdamMısırMüftü
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