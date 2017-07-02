Mısra Sancaktaroğlu, annesinin gözü önünde ölüme atladı

Henüz 22 yaşındaydı, uzun bir süredir Manik depresif bozukluğuyla mücadele eden Mısra Sancaktaroğlu, oturdukları evin balkonundan aşağı kendini boşluğa bırakarak canına kıydı. Annesinin gözü önünde ölüme atlayan genç kız kaldırıldığı hastadene tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BÜYÜKADA YASTA
İstanbul, Büyükada’daki evlerinin 4. katından atlayan ve 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mısra Sancaktaroğlu’nun intihar ettiği belirlendi. Manik depresif bozukluğuyla mücadele ettiği öğrenilen Mısra’nın, intiharından saniyeler önce Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü aradığı, “Ölümümden kimse sorumlu değil” deyip telefonu kapattığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Adalar Emniyeti'ne bağlı Polis ekipleri, olay yerine gittiklerinde acı tabloyla karşılaştı. Genç kızın, önce ikinci kattaki çamaşır tellerine takıldığı, ardından beton zemine düştüğü belirlendi. Mısra’nın annesinin gözü önünde balkondan atladığı öğrenildi. KAYNAK GAZETE HABER TÜRK