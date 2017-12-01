Mitsubishi Electric, asansör eğitim merkezi kuracak

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, asansör ve yürüyen merdiven üretiminden sorumlu ana fabrikası olan Inazawa Works’te montaj teknisyenlerine yönelik eğitim sistemini güçlendirmek amacıyla bir asansör eğitim merkezi kuracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, Japonya’da ve yurt dışında bulunan bağlı şirketlerinin eğitim tesislerinde asansör montajları için uygulamalı eğitimler veriyor. Küresel pazarlarda asansörler ve yürüyen merdivenlere yönelik talebin artması nedeniyle daha çok montaj teknisyenine ihtiyaç duyuluyor.

Montaj faaliyetlerinde görev yapan iş gücünün yetkinliklerinin geliştirilmesi açısından desteklenmesi amacıyla, Mitsubishi Electric’in asansör ve yürüyen merdiven üretiminden sorumlu ana fabrikası olan Inazawa Works’te kurulacak yeni asansör eğitim merkezinin Ekim 2018’de faaliyete geçmesi planlanıyor. Mart 2020’de sona erecek olan mali yıl itibarıyla Japonya’da faaliyet gösteren yeni montaj teknisyenlerinin sayısının 1000’e, Japonya dışındaki montaj süpervizörlerinin sayısının ise 350’ye çıkarılması hedefleniyor.

Yeni tesis, uygulamalı ve son derece etkili yeni eğitim sisteminin bir parçası olarak tasarlanıyor. 411 metrekare üzerine katlarda toplam 2 bin 182 metrekare kullanım alanına sahip tesis, 990 milyon yen yatırım bedeli ile hayata geçiriliyor. Altı kat çelik konstrüksiyondan oluşan ana tesis, uygulamalı montaj eğitimi için 11 adet şaft, uygulamalı eğitim için sekiz asansör ve tehlike simülatörleri içeriyor.

Gerçeğe uygun bir montaj sahası modelinde çalışma yapılmasına imkan tanıyacak yeni müfredatın, güvenlik konularına ilişkin sanal gerçeklik (VR - Virtual Reality) ve artırılmış gerçeklik (AR - Augmented Reality) teknolojilerini içeren eğitimlerle güçlendirilmesi planlanıyor. Mitsubishi Electric bu eğitim merkeziyle, kullanıcı ve teknisyen güvenliği ile montaj kalitesine odaklanan hızlandırılmış bir eğitim gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yeni eğitim merkezinde kursiyerler, gerçeğe son derece uygun modeller kapsamında gerçek ekipmanları kullanacak ve etkili bir şekilde sistemleştirilen eğitim müfredatından yararlanacak. Ayrıca, beceri belgelendirme sistemi, montaj kalitesinin sağlanmasına yardımcı olacak.

VR ve AR teknolojisini içeren simülatörler, kursiyerlerin montaj sahalarında meydana gelmesi muhtemel olan tehlikeli koşulları tecrübe etmelerine olanak tanıyacak. Teknisyenler, yüksek yerlerde ağır ekipman taşımak, kaynak yapmak ve çalışmak gibi özel güvenlik önlemlerinde yoğun uygulama imkanı bulmak üzere montaj güvenliği prosedürlerinde ustalık kazanacak.

Montaj yöneticileri için geliştirilen kapsamlı eğitim ve yeni Kursiyer Belgelendirme Sistemi ile Japonya dışındaki asansör ve yürüyen merdiven satış şirketlerinde montaj becerilerinin ve güvenlik farkındalığının arttırılması da hedefleniyor.