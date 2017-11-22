Mitsubishi Electric, Hong Kong'un en büyük LED ekranını kurdu

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Hong Kong’un en büyük ve en yüksek çözünürlüklü LED ekranını kurdu.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, Causeway Bay semtinde bulunan SOGO Department Store'a Hong Kong'da 5 tenis kortundan daha büyük Diamond Vision'ın kurulumunu tamamladı.

Beş tenis kortundan daha büyük olan yaklaşık 19 metreye 72 metre ebadındaki bu ekran altı düşey görüntüyü Full HD kalitesinde gösteriyor. İkonik lokasyonunun yanı sıra kristal berraklığında, yoğun renkli ve çarpıcı görüntü kalitesi nedeniyle "CVISION" olarak adlandırılan ekran 27 Ekim itibarıyla resmen kullanılmaya başlandı.

Yüksek çözünürlük ile geniş yatay ve düşey görüntüleme açısının benzersiz bir kombinasyonunu sunan "CVISION", Hong Kong'un en yeni yaşam merkezlerinden biri haline gelerek şehrin gece yaşamına damgasını vuracak.

"CVISION"da Mitsubishi Electric'in geliştirdiği, kapalı durumda aydınlığı azaltan ve açıldığında kontrastı arttıran tescilli özel LED çipleri kullanıldı. Ayrıca, güneş ışığı ekrana yansıdığında kontrast bozulmasını minimum düzeye indiren koruyucularla, "CVISION"un şirketin ürettiği geleneksel ekranlara kıyasla yüzde 50 daha yüksek kontrast elde etmesi sağlanıyor. "CVISION", güneş ışığında yan açılardan ya da yakın mesafeden kolaylıkla izlenebiliyor ve standart 45 dereceyle kıyaslandığında 80 derece dikey izleme açısı sunuyor.



Verilen bilgiye göre, Mitsubishi Electric "CVISION" modeline Diamond Vision serisinde yer vererek LED ekran çalışmalarını Hong Kong ve Greater China bölgesinde geliştirmeyi amaçlıyor. Mitsubishi Electric, bugüne kadar Tokyo Shinjuku'daki ALTA VISION ve New York Times Square'deki 1535 Broadway gibi dünyanın yoğun ticari lokasyonları da dahil olmak üzere dünya çapında 950'den fazla yere Diamond Vision ekranlarını kurdu.

