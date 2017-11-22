Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104234
ALTIN
163.751
DOLAR
3.9630
STERLİN
5.2414
EURO
4.6556
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Anadolu Efes 6. kez 'dalya' diyecek
Anadolu Efes 6. kez 'dalya'...
Avrupa'da moda Beşiktaş
Avrupa'da moda Beşiktaş
Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas: Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde
Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas:...
Medipol Başakşehir'in tek şansı galibiyet
Medipol Başakşehir'in tek şansı galibiyet

Mitsubishi Electric, Hong Kong'un en büyük LED ekranını kurdu

- Mitsubishi Electric, Hong Kong'da 5 tenis kortundan daha büyük Full HD LED ekran kurdu

Mitsubishi Electric, Hong Kong'un en büyük LED ekranını kurdu

- Mitsubishi Electric, Hong Kong'da 5 tenis kortundan daha büyük Full HD LED ekran kurdu

22 Kasım 2017 Çarşamba 15:07
Mitsubishi Electric, Hong Kong'un en büyük LED ekranını kurdu

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Hong Kong’un en büyük ve en yüksek çözünürlüklü LED ekranını kurdu.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, Causeway Bay semtinde bulunan SOGO Department Store'a Hong Kong'da 5 tenis kortundan daha büyük Diamond Vision'ın kurulumunu tamamladı.

Beş tenis kortundan daha büyük olan yaklaşık 19 metreye 72 metre ebadındaki bu ekran altı düşey görüntüyü Full HD kalitesinde gösteriyor. İkonik lokasyonunun yanı sıra kristal berraklığında, yoğun renkli ve çarpıcı görüntü kalitesi nedeniyle "CVISION" olarak adlandırılan ekran 27 Ekim itibarıyla resmen kullanılmaya başlandı.

Yüksek çözünürlük ile geniş yatay ve düşey görüntüleme açısının benzersiz bir kombinasyonunu sunan "CVISION", Hong Kong'un en yeni yaşam merkezlerinden biri haline gelerek şehrin gece yaşamına damgasını vuracak.

"CVISION"da Mitsubishi Electric'in geliştirdiği, kapalı durumda aydınlığı azaltan ve açıldığında kontrastı arttıran tescilli özel LED çipleri kullanıldı. Ayrıca, güneş ışığı ekrana yansıdığında kontrast bozulmasını minimum düzeye indiren koruyucularla, "CVISION"un şirketin ürettiği geleneksel ekranlara kıyasla yüzde 50 daha yüksek kontrast elde etmesi sağlanıyor. "CVISION", güneş ışığında yan açılardan ya da yakın mesafeden kolaylıkla izlenebiliyor ve standart 45 dereceyle kıyaslandığında 80 derece dikey izleme açısı sunuyor.

Verilen bilgiye göre, Mitsubishi Electric "CVISION" modeline Diamond Vision serisinde yer vererek LED ekran çalışmalarını Hong Kong ve Greater China bölgesinde geliştirmeyi amaçlıyor. Mitsubishi Electric, bugüne kadar Tokyo Shinjuku'daki ALTA VISION ve New York Times Square'deki 1535 Broadway gibi dünyanın yoğun ticari lokasyonları da dahil olmak üzere dünya çapında 950'den fazla yere Diamond Vision ekranlarını kurdu.

Anahtar Kelimeler:
Hong KongMitsubishi Electric
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bosna Kasabı'na müebbet
'Bosna Kasabı'na müebbet
Android telefonlar kullanıcıları istem dışı takip ediyor
Android telefonlar kullanıcıları istem dışı takip ediyor
Erdoğan'a suikast girişimi davasında gerekçeli karar hazırlandı
Erdoğan'a suikast girişimi davasında gerekçeli karar hazırlandı
Şimşek: Bugünkü piyasa iniş çıkışları geçicidir
Şimşek: Bugünkü piyasa iniş çıkışları geçicidir
Borsan Grup'tan yerli LED armatürler
Borsan Grup'tan yerli LED armatürler
İş Bankası'na 4 ödül
İş Bankası'na 4 ödül
İSEDAK toplantısında 2,25 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
İSEDAK toplantısında 2,25 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
Ovit Tüneli kontrollü olarak ulaşıma açıldı
Ovit Tüneli kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim