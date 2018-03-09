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Model uçaklarla, Mehmetçiklere selam gönderdiler

Bingöl Üniversitesi Havacılık ve Dağcılık Kulübünce, Bingöl İşitme Engelliler Okulunda okuyan öğrencilere, model uçak yapımı eğitimi verildi.

Model uçaklarla, Mehmetçiklere selam gönderdiler

Bingöl Üniversitesi Havacılık ve Dağcılık Kulübünce, Bingöl İşitme Engelliler Okulunda okuyan öğrencilere, model uçak yapımı eğitimi verildi.

09 Mart 2018 Cuma 22:28
Model uçaklarla, Mehmetçiklere selam gönderdiler

BİNGÖL (AA) - Vali Ali Mantı, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ile Bingöl Üniversitesi Havacılık ve Dağcılık Kulübü üyeleri, İşitme Engelliler Okulundaki öğrencilere yönelik açılan model uçak yapımı kursunu ziyaret etti.

Öğrencilerin yaptığı model uçakları inceleyen Mantı, onları kutladı.

İşitme engelli öğrencilerin yaptığı model uçakların üzerinde "Zeytin Dalı Operasyonundaki askerlerimize selam" ifadeleri yer aldı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, öğrencilerin hem el becerilerini geliştirmek hem de havacılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir hafta boyunca eğitildiğini söyledi.

Üniversitenin tüm eğitim öğretim süreci içerisinde var olması gerektiğini ifade eden Çapak, şunları belirtti:

"Bundan sonraki süreçlerde de ihtiyaç duyulduğunda üniversitemiz hem havacılıkla hem de diğer alanlarla ilgili milli eğitime bağlı okullarda ve diğer alanlarda katkı sağlamaya devam edecek. Bu tür eğitimlerin öğrencilerimizin kendilerini geliştirme için son derece faydalı olduğunu düşünüyoruz."

Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Muhabir: Aydın Arık


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