Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111099
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0861
EURO
4.5104
Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir
Süper Lig'de ilk yarının lideri...
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi...
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti...

Mogadişu'daki Türk askeri eğitim merkezi ilk mezunlarını verdi

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, "Askeri alan da dahil olmak üzere her alanda verdikleri destekten ötürü Türk hükümeti ve halkına teşekkür ediyorum". dedi.

Mogadişu'daki Türk askeri eğitim merkezi ilk mezunlarını verdi

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, "Askeri alan da dahil olmak üzere her alanda verdikleri destekten ötürü Türk hükümeti ve halkına teşekkür ediyorum". dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:50
Mogadişu'daki Türk askeri eğitim merkezi ilk mezunlarını verdi

SOMALİ (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim merkezi ilk mezunlarını verdi.

Merkezde gerçekleştirilen törene Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, hükümet yetkilileri, Somalili ve Türk komutanlar ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı.

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu törende yaptığı konuşmada, "Askeri alan da dahil olmak üzere her alanda verdikleri destekten ötürü Türk hükümeti ve halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Merkezden mezun olan 150 subayın Somali ordusu için "zafer" anlamı taşıdığını, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri yansıttığını belirten Fermacu, mezunlara seslenerek, vatanın ile halkın sahada ve terörle mücadelede onlardan beklentileri olduğunu söyledi.

Fermacu, "Ulusal ideolojiyle silahlanmış bir ordu ile dikteyi reddederek ve çıkarlarımızı tanımlayarak dünyadaki rolümüzü geri kazanmak için saflarımızı birleştirme vakti gelmiştir." diye konuştu.

Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, da Türk askeri eğitim merkezinin güçlü ordu eğitimi için önemli bir rol oynadığını, mezunların, ülkeyi teröristlere karşı savunmak için sarfedilen güvenlik çabalarına katılacağını kaydetti.

Gorod, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu ve başta askeri alan olmak üzere Türkiye'den süreklilik arz eden bir destek gördüklerini ifade etti.

Türk askeri eğitim merkezi Başkanı Yasin Kalın, mezun olan subaylara, içtenlikle çalışmaları, ülke güvenliğine yönelik tehditlere karşı savunma oluşturarak Somalililere hizmet etmeleri çağrısında bulundu.

Kalın, merkezin daha çok mezun vermeyi planladığını aktardı.

Somali ordusunu eğitmek üzere kurulan Türk askeri eğitim merkezi eylül ayında açılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
DünyaMezunSomali'Türk Askeri Eğitim Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtaydaki temyiz incelemeleri duruşmasız yapılabilecek
Yargıtaydaki temyiz incelemeleri duruşmasız yapılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi
Toyota ve Sakarya Üniversitesi ile iş birliği 2022'ye kadar uzatıldı
Toyota ve Sakarya Üniversitesi ile iş birliği 2022'ye kadar uzatıldı
TSK'ya pilot alım süresi uzatıldı
TSK'ya pilot alım süresi uzatıldı
Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü
Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü
Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak
Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak
'Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var?'
'Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var?'
Türkiye-Suriye sınırındaki modüler duvar çalışmaları sürüyor
Türkiye-Suriye sınırındaki modüler duvar çalışmaları sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim