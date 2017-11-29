Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
102531
ALTIN
164.300
DOLAR
3.9567
STERLİN
5.2943
EURO
4.6807
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü
Vodafone Park'a 'Yılın Projesi' Ödülü
Beşiktaş derbide ilk peşinde
Beşiktaş derbide ilk peşinde
Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde
Anadolu Efes evinde 'siftah' peşinde
E-spor pazarı hızla büyüyor
E-spor pazarı hızla büyüyor

Monster Notebook 8. Nesil Intel Coffee Lake işlemcilere geçti

İSTANBUL (AA) - Monster Notebook, yeni oyun bilgisayarı modellerinde Intel’in şimdiye kadarki en iyi masaüstü oyun işlemcisi olarak kabul edilen Coffee Lake işlemci ailesinden 8. nesil i7 8700K işlemciler kullanacak.Monster açıklamasına göre,...

Monster Notebook 8. Nesil Intel Coffee Lake işlemcilere geçti

İSTANBUL (AA) - Monster Notebook, yeni oyun bilgisayarı modellerinde Intel’in şimdiye kadarki en iyi masaüstü oyun işlemcisi olarak kabul edilen Coffee Lake işlemci ailesinden 8. nesil i7 8700K işlemciler kullanacak.Monster açıklamasına göre,...

29 Kasım 2017 Çarşamba 12:20
Monster Notebook 8. Nesil Intel Coffee Lake işlemcilere geçti

İSTANBUL (AA) - Monster Notebook, yeni oyun bilgisayarı modellerinde Intel’in şimdiye kadarki en iyi masaüstü oyun işlemcisi olarak kabul edilen Coffee Lake işlemci ailesinden 8. nesil i7 8700K işlemciler kullanacak.

Monster açıklamasına göre, Monster Notebook, yeni gaming laptop modellerinde Intel® Core™ i7 8700K işlemcileri kullanacak. 8. nesil Coffee Lake ailesine mensup işlemciler önceki nesle göre yüzde 40'a varan performans artışı vadediyor.

8. neslin en güçlü masaüstü işlemcisi olan i7 8700K 6 çekirdeğe ve 12 işlem birimine sahip. Intel’in Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her bir çekirdek iki ayrı çekirdek gibi çalışabiliyor. Bu da işlemcinin gerektiğinde 12 çekirdekliymiş gibi çalışmasını sağlıyor. İşlemcinin temel çalışma hızı 3.70 GHz iken, yüksek performans gereken durumlarda Turbo moduna geçen işlemcinin saat hızı 4.70 GHz’ye çıkıyor.

Artan çekirdek sayısının yanında, önbellek miktarı da 12 MB’a çıkmış durumda. 8. nesil işlemciler, 2666 MHz hızında 64 GB’a kadar RAM desteği sunuyor ve Intel'in Optane™ SSD teknolojisiyle entegre biçimde çalışıyor.

Intel® Core™ i7 8700K işlemcilere sahip yeni Monster modelleri bugün itibarıyla satışa sunuldu.

Anahtar Kelimeler:
MonsterMonster Notebook 8. Nesil Intel Coffee Lake Işlemcilere Geçti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziler, engelliler ve yaşlılar bu köyde 'huzur' bulacak
Gaziler, engelliler ve yaşlılar bu köyde 'huzur' bulacak
Rusya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı
Rusya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı
'Milli YHT Eskişehir için dönüm noktası olacak'
'Milli YHT Eskişehir için dönüm noktası olacak'
Türkiye Maarif Vakfı, Moritanya'da eğitim faaliyetlerine başladı
Türkiye Maarif Vakfı, Moritanya'da eğitim faaliyetlerine başladı
Kaymakamdan ilçeye 'okuma alışkanlığı' yatırımı
Kaymakamdan ilçeye 'okuma alışkanlığı' yatırımı
Diyanetten sanal para açıklaması
Diyanetten sanal para açıklaması
Macron, Burkina Faso'yu karıştırdı
Macron, Burkina Faso'yu karıştırdı
'Mahrem imamlar' 158 bin 10 kez 'ByLock'a girmiş
'Mahrem imamlar' 158 bin 10 kez 'ByLock'a girmiş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim