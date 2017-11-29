Monster Notebook 8. Nesil Intel Coffee Lake işlemcilere geçti

İSTANBUL (AA) - Monster Notebook, yeni oyun bilgisayarı modellerinde Intel’in şimdiye kadarki en iyi masaüstü oyun işlemcisi olarak kabul edilen Coffee Lake işlemci ailesinden 8. nesil i7 8700K işlemciler kullanacak.

Monster açıklamasına göre, Monster Notebook, yeni gaming laptop modellerinde Intel® Core™ i7 8700K işlemcileri kullanacak. 8. nesil Coffee Lake ailesine mensup işlemciler önceki nesle göre yüzde 40'a varan performans artışı vadediyor.

8. neslin en güçlü masaüstü işlemcisi olan i7 8700K 6 çekirdeğe ve 12 işlem birimine sahip. Intel’in Hyper-Threading teknolojisi sayesinde her bir çekirdek iki ayrı çekirdek gibi çalışabiliyor. Bu da işlemcinin gerektiğinde 12 çekirdekliymiş gibi çalışmasını sağlıyor. İşlemcinin temel çalışma hızı 3.70 GHz iken, yüksek performans gereken durumlarda Turbo moduna geçen işlemcinin saat hızı 4.70 GHz’ye çıkıyor.



Artan çekirdek sayısının yanında, önbellek miktarı da 12 MB’a çıkmış durumda. 8. nesil işlemciler, 2666 MHz hızında 64 GB’a kadar RAM desteği sunuyor ve Intel'in Optane™ SSD teknolojisiyle entegre biçimde çalışıyor.



Intel® Core™ i7 8700K işlemcilere sahip yeni Monster modelleri bugün itibarıyla satışa sunuldu.