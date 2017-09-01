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Morolu Müslümanların çadırlardaki yaşam mücadelesi

Filipinler'in Marawi kentinde çatışmalar dolayısıyla evlerini terk eden çok sayıda aile, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Morolu Müslümanların çadırlardaki yaşam mücadelesi

Filipinler'in Marawi kentinde çatışmalar dolayısıyla evlerini terk eden çok sayıda aile, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

01 Eylül 2017 Cuma 14:48
Morolu Müslümanların çadırlardaki yaşam mücadelesi

FİLİPİNLER (AA) - FİKRET KAVĞALI - Filipinler'in güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde süren çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda aile, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

DEAŞ bağlantılı teröristlerle güvenlik güçleri arasında 23 Mayıs'ta başlayan çatışmalar nedeniyle Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) ve Filipinler hükümet yetkililerince Marawi yakınlarında açılan çadır kamplarında kalan Morolu Müslümanlar, zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor.

Çatışmalardan dolayı hiçbir şeylerini almadan evlerini terk eden Moroluların, çadır kampındaki yaşamı yürek burkuyor.

MILF ve çeşitli yardım kuruluşları tarafından sağlanan yardımlarla, ihtiyaçlarını karşılayan Morolular, bir an önce evlerine dönme arzusuyla yaşıyor.

Yaşadığı yerleri terk edenler arasında bulunan 35 yaşındaki Temla Magalanda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, kuzenlerinin çatışmanın ortasında kaldığı için hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

"Halen aynı kıyafetleri giymek zorundayım"

Magalanda, "DEAŞ'ın saldırısı sonrası üstümdeki tişört ve şortla çocuklarımla şehri terk etmek zorunda kaldım. Halen aynı kıyafetleri giymek zorundayım çünkü başka kıyafetim yok." diye konuştu.

Türkiye'den gelen yardımların kendilerini sevindirdiğini kaydeden Magalanda, yeniden evine kavuşacağı günleri özlemle beklediğini aktardı.

Çocuklarıyla birlikte çatışma alanından zorlukla canını kurtardığını anlatan Sara Ampuan (38) da DEAŞ militanlarının evlerini işgal ettiğini, çocuklarıyla DEAŞ militanları tarafından bir süre evinde rehin tutulduğunu anımsattı.

Ampuan, arkalarında evlerini ve iş yerlerini bırakarak kaçmak zorunda kaldıklarını belirterek, çocukları için büyük korku yaşadığını anlattı.

"Yiyecek ve giyecek ihtiyacımız MILF tarafından karşılanıyor. Burada gönüllü olan bazı çalışanlar var, onların kişisel çabalarıyla burada yaşayan insanların ihtiyaçları gideriliyor. Hayırlı insanların yaptıkları yardımlardan dolayı minnettarım." ifadelerini kullanan Ampuan, Marawi'ye biran önce dönmek istediklerini ifade etti.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Moro Yardım Koordinatörü İsmail Özdemir de çatışmaların başladığı mayıs ayından bu yana Morolu Müslümanlara büyük bir destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini bildirdi.

Özdemir, yardımların yanı sıra Türkiye'den vatandaşların kendilerine emanet ettiği kurbanları paylaşmak amacıyla savaş şartlarına rağmen Marawi'ye getirdiklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
ÇatışmaDünyaFilipinlerMarawiMorolu Müslüman
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