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Müftü'den skandal sözlere tepki yağıyor

Gölcüm Müftüsü'nen sosyal medya hesabından kadınların giyim kuşamıyla ilgili itici sözleri vatandaşların sert tepkisine neden oluyor. Son dönemde, kadınların giyimine kafayı takan müftüler arasına giren Mehmet Yazıcı'nın üslubu ise oldukça çirkin..

Müftü'den skandal sözlere tepki yağıyor

Gölcüm Müftüsü'nen sosyal medya hesabından kadınların giyim kuşamıyla ilgili itici sözleri vatandaşların sert tepkisine neden oluyor. Son dönemde, kadınların giyimine kafayı takan müftüler arasına giren Mehmet Yazıcı'nın üslubu ise oldukça çirkin..

21 Eylül 2017 Perşembe 21:42
Müftü'den skandal sözlere tepki yağıyor

Müftü'den skandal sözlere tepki yağıyor


Sosyal medyada eline diline sahip olamayan din adamları ile devletin resmi görevlilerinin sözleri vatandaşların tepkisini çekiyor. Daha çok kadınların giyimi üzerine itici mesajlar veren din adamlarının tavrı sosyal medyada yoğun tepkisine neden oluyor.

Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı’nın Facebook hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada tepkilere neden oldu

Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı, Facebook hesabından kadınları aşağılayan bir paylaşımda bulundu.

2013 yılından bu yana Gölcük müftülüğü görevini sürdüren Mehmet Yazıcı, Facebook hesabında, "Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…” diye yazdı. Müftü Yazıcı, bu münasebetsiz paylaşımını kısa süre sonra sildi, ancak başı açık kadınları ima eden sözlere sosyal medyada tepki büyüdü.

Sosyal medya kullanıcıları mesajlarında daha önce gündeme gelen "Kabuğu soyulmuş domates" benzetmesini de hatırlatarak tepkilerini dile getirdi.
Müftünün mesajı, iki hafta önce gündeme gelen 'kabuğu soyulmuş domates' tartışmasını da hatırlattı.

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