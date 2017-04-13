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13 Nisan 2017 Perşembe 19:54

Muğla'da deprem

Muğla'da deprem

Muğla'da deprem
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Muğla'da deprem
   Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkezi üssünü Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı Kavakçalı Mahallesi olarak saptadığı 5 şiddetindeki deprem saat 17.22’de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yüzeyde olduğu için Ula ve Köyceğiz başta olmak üzere Muğla’nın tüm ilçelerinde şiddetli hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir hasarın oluşmadığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler
Muğla Deprem
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