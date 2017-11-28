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Muhaliflerden Esed'e doğrudan görüşme çağrısı

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye görüşmelerinin 8. turunda Beşşar Esed rejimine doğrudan görüşme teklifinde bulundu.

Muhaliflerden Esed'e doğrudan görüşme çağrısı

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye görüşmelerinin 8. turunda Beşşar Esed rejimine doğrudan görüşme teklifinde bulundu.

28 Kasım 2017 Salı 20:04
Muhaliflerden Esed'e doğrudan görüşme çağrısı

CENEVRE (AA) - Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Suriye görüşmelerinin 8. turunda Beşşar Esed rejimine doğrudan görüşme teklifinde bulundu.

MYK Sözcülerinden Yahya Aridi, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bugün gerçekleştirdikleri toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Mistura'ya Cenevre'deki BM görüşmelerinde Esed rejiminin temsilcileriyle doğrudan müzakereler yapmak için teklifte bulunduklarını açıklayan Aridi, rejimin Cenevre'deki görüşmeleri erteleme çabalarının devam ederken Suriye halkına acı çektirmeyi de sürdürdüğünü belirtti.

"Artık muhalefetin parçalandığı bahanesi ortada yok. Biz biriz ve karşı tarafla doğrudan görüşmeye hazırız." ifadesini kullanan Aridi, Suriye'de gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan ve Esed rejiminin yoğun saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta'da son iki haftada 69 sivilin öldüğünü 500'den fazlasının da yaralandığını aktardı.

Aridi, öteden beri Suriye'de "hukukun gücü yerine gücün hukukunu" kullandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Halkımız bombardıman, kuşatma ve açlıktan acı çekmeye devam ediyor. Esed'i destekleyenleri harekete geçmeye çağırıyoruz. Suriye Esed'in iktidarda kalması için halkın evine dönmesi için Suriye'nin güvenliği sağlanmalıdır."

"Doğrudan görüşme için teklifte bulunacağız"

Mistura, Nasır Hariri başkanlığındaki MYK heyetiyle yaklaşık iki saat süren bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, Suriye'de gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan ve Esed rejiminin yoğun saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Mistura, 8. tur görüşmelerinin sonucuna yönelik ihtiyatlı davrandıklarını ve muhalefet ile rejimin doğrudan görüşme yapması için teklifte bulunacaklarını kaydetmişti.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, AA muhabirine bu sabah yaptığı açıklamada, "Rejim heyeti burada olsun olmasın Mistura, görüşmelere bugün muhalefet heyetiyle başlıyor. Zaten BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada 'gündemdeki tüm konuları Cenevre'ye hangi taraf gelirse onlarla müzakere edeceğim' demişti. Rejim gelince, onlarla da gündemdeki konuları görüşecek." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan rejim heyetinin Cenevre'ye yarın gelmesi bekleniyor.

Cenevre müzakerelerinin ilki 30 Haziran 2012'de yapılmıştı. Cenevre 2, 22 Ocak 2014 tarihinde başlamış ancak sonuçsuz kalmıştı. 29 Ocak 2016'da üçüncü kez başlayan görüşmeler, Esed rejiminin Halep'i kuşatmaya alması nedeniyle sona ermişti.

BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 8. tur görüşmelerinin ilk etabının 1 Aralık Cuma günü sona ermesi, aralık ortasında tarafların yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
AririCenevreHaririİsviçreSuriyeSuriye Görüşmeleri
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