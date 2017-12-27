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Münbiç aşiretleri temsilcisi İbrahim Hacci: ABD, Münbiç'i Kandil çetelerine bıraktı

Münbiç aşiretleri temsilcisi Hacci, ABD'nin Münbiçlilere PYD/PKK'nın kentten çekilerek Fırat'ın doğusuna geçeceğine yönelik verdiği sözü tutmadığını ve ilçenin kontrolünü Kandil çetelerine bıraktığını söyledi.

Münbiç aşiretleri temsilcisi İbrahim Hacci: ABD, Münbiç'i Kandil çetelerine bıraktı

Münbiç aşiretleri temsilcisi Hacci, ABD'nin Münbiçlilere PYD/PKK'nın kentten çekilerek Fırat'ın doğusuna geçeceğine yönelik verdiği sözü tutmadığını ve ilçenin kontrolünü Kandil çetelerine bıraktığını söyledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:21
Münbiç aşiretleri temsilcisi İbrahim Hacci: ABD, Münbiç'i Kandil çetelerine bıraktı

İSTANBUL (AA) - Mohamad Misto,Adham Kako - Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisinin Münbiç aşiretleri temsilcisi İbrahim Hacci, ABD'nin Münbiçlilere PYD/PKK'nın kentten çekilerek Fırat'ın doğusuna geçeceğine yönelik verdiği sözü tutmadığını ve ilçenin kontrolünü Kandil çetelerine bıraktığını belirtti.

Hacci, AA muhabirine, Halep'in Münbiç ilçesinde PYD/PKK varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, Münbiç'teki Tişrin Barajı yakınındaki bir askeri üste, Münbiçli aşiret liderleriyle çok sayıda toplantı yaptığını söyleyen Hacci, ABD'nin, burada, DEAŞ'ın ilçeden çekilmesiyle PYD/PKK'nın de Fırat'ın doğusuna çekileceği sözü verdiğini dile getirdi.

Hacci, DEAŞ'ın ilçeden ayrılmasına rağmen PYD/PKK'nın buradaki varlığını hala sürdürdüğüne dikkati çekerek "Münbiçliler, ABD'nin DEAŞ'ın kentten çekilmesinin ardından verdiği sözleri yerine getirmemesi yüzünden Kandil çeteleriyle karşı karşıya kaldı. Amerika, Münbiç'in evlatlarını kandırdı." dedi.

PYD/PKK'dan Şebbiha taktiği

PYD/PKK'nın Esed rejiminin uyguladığı taktikleri denemeye başladığını anlatan Hacci, terör örgütünün, rejimin Şebbihalarına benzer bir istihbarat grubu oluşturduğunu kaydetti.

Hacci, "Örgüt, ilçede rejimin Şebbihalarına benzer istihbarat grupları oluşturarak yerli halkın aleyhine işler yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD olmasaydı, PYD ne Münbiç'e ne de başka bir yere girebilirdi"

Hacci, PYD/PKK'nın Münbiç'e girebilmesinin en büyük nedeninin ABD olduğuna vurgu yaparak "ABD'nin PYD'ye sağladığı siyasi ve askeri destek olmasaydı, Özgür Suriye Ordusu bölgenin kontrolünü ele geçirirdi. ABD olmasaydı, PYD ne Münbiç'e ne de başka bir yere girebilirdi." ifadelerini kullandı.

Amerikalı yetkililerin Münbiç'teki aşiret liderleriyle yaptığı toplantıların asıl amacının SDG'nin (PYD/PKK) Münbiç'teki varlığını yasallaştırmak olduğunu belirten Hacci, "Ancak gerçek o ki Münbiç, Amerikalılar tarafından, PYD yoluyla işgal edilmiştir." diye konuştu.

Hacci, Türkiye'ye, Fırat kalkanı kapsamında ÖSO'ya, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesinde verdiği destek için de teşekkür etti.

DEAŞ 12 Ağustos'ta çekilmişti

Büyük çoğunluğunu Arapların oluşturduğu ilçe sakinleri, terör örgütü DEAŞ'ın geçen yıl 12 Ağustos'ta ilçe merkezinden çekilmesinden bu yana terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altında yaşıyor.

İlçede, PYD/PKK'nın zorunlu silah altına alma uygulamasına tepki gösteren halk, geçen ay, kepenk kapatmış ve gösteri düzenlemişti.

PYD/PKK, 18-30 yaş arasındaki gençleri kendi işgal ettiği bölgelerde zorla silah altına alarak kamplarına götürüyor.

Anahtar Kelimeler:
DünyaPYD/PKKSuriyeli Aşiretler Ve Kabileler Yüksek Meclisi
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