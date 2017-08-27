Muş ve Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

MUŞ (AA) - Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce 26 Ağustos'ta, "Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-67 Operasyonu"nun gerçekleştirildiği belirtildi.

Kızılağaç beldesi Reylim Yaylası mevkisinde insansız hava aracı ile tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait kalaşnikof piyade tüfeği ile 149 kalaşnikof fişeği ve 5 kalaşnikof şarjörü, M-15 piyade tüfeği ile 114 M-15 fişeği ve 4 M-15 şarjörü, tabanca ile 7 tabanca fişeği ve tabanca şarjörü, 3 el bombası, el telsizi, sırt telsizi, 11 bin 200 lira, muhtelif sayıda örgütsel doküman, akü, 7 şarjör kütüklüğü, radyo, pense, akımölçer ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mutki'nin Kaşak köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon birliklerince bugün saat 16.15 sıralarında 2 bölücü terör örgütü mensubuyla temas sağlanmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ilk ateşle bir güvenlik korucusu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış ve ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Çatışma sonrası operasyon bölgesi silahlı helikopterlerce ateşe alınmış, yapılan arazi aramasında 2 bölücü terör örgütü mensubu silahları ve sırt çantalarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."