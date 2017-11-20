Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103912
ALTIN
161.099
DOLAR
3.9233
STERLİN
5.1907
EURO
4.6062
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına...
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...

"Mustafa V. Koç Golf Sahası" hayata geçiyor

- İstanbul Golf Kulübü Üyeleri, Mustafa V. Koç’un anısına Riva’da yapılacak olan "Mustafa V. Koç Golf Sahası"nı kulübün başkanı Caroline N. Koç ev sahipliğinde düzenlenen bir saha turu ile yerinde inceledi - Caroline N. Koç: - "Sevgili Mustafa küçük yaşlarda başladığı golf merakını, severek ve ilgi duyarak çok ileri bir noktaya taşımıştı. Türkiye'de golfün önemli bir yere gelmesini bizzat sağladı" - "İstanbul'a yakışır bir tesisi hayata geçirmek ve tabii ki daha fazla insana dokunmak, onları golf sporuyla tanıştırmak en büyük amacıydı. Hayali bizler için vasiyeti oldu" - "Bu proje Mustafa'nın bize mirası. Hep birlikte projeyi layıkıyla tamamlayacağımıza canı gönülden inanıyorum"

"Mustafa V. Koç Golf Sahası" hayata geçiyor

- İstanbul Golf Kulübü Üyeleri, Mustafa V. Koç’un anısına Riva’da yapılacak olan "Mustafa V. Koç Golf Sahası"nı kulübün başkanı Caroline N. Koç ev sahipliğinde düzenlenen bir saha turu ile yerinde inceledi - Caroline N. Koç: - "Sevgili Mustafa küçük yaşlarda başladığı golf merakını, severek ve ilgi duyarak çok ileri bir noktaya taşımıştı. Türkiye'de golfün önemli bir yere gelmesini bizzat sağladı" - "İstanbul'a yakışır bir tesisi hayata geçirmek ve tabii ki daha fazla insana dokunmak, onları golf sporuyla tanıştırmak en büyük amacıydı. Hayali bizler için vasiyeti oldu" - "Bu proje Mustafa'nın bize mirası. Hep birlikte projeyi layıkıyla tamamlayacağımıza canı gönülden inanıyorum"

20 Kasım 2017 Pazartesi 14:16

İSTANBUL (AA) - İstanbul Riva'da yapılacak olan "Mustafa V. Koç Golf Sahası" İstanbul Golf Kulübü üyelerinin katılımıyla düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

Koç Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Golf Kulübü Başkanı Caroline N. Koç’un ev sahipliği yaptığı organizasyonda 122 yıllık tarihiyle ülkemizin en eski spor kurumu olan İstanbul Golf Kulübü'nün üyeleri alanı yerinde incelerken, sahanın mimarlığını yürüten dünyaca ünlü profesyonel golf oyuncusu David Jones katılımcılara saha planını anlattı.

5 bin 810 metre uzunluğunda sessiz ve yeşil bir vadi üzerine kurulan 70 parlık şampiyona golf sahasında, eğitim ve çalışma alanı, kısa oyun akademi sahası, ikisi çift tasarlanan 9 çukurlu golf sahası ve üyelere özel bir kulüp de bulunacak. "Mustafa V. Koç Golf Sahası" Avrupa'daki Heathland Golf sahalarını andıran tasarımı ile öne çıkıyor.


- "Her adımı en ince detayına kadar titizlikle yürütüyoruz"


Saha turunun ardından yaptığı konuşmada üyelere "Mustafa V. Koç Golf Sahası"nı anlatan Caroline N. Koç, "Sevgili Mustafa'nın İstanbul'a yakışır bir golf tesisini hayata geçirmek için 2015 yılında satın aldığı bu arazide bugün sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum." bilgisini verdi.

Caroline N. Koç, İstanbul Golf Kulübü olarak Maslak'tan çıktıkları günden bu yana yaşanan saha problemini ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalıştıklarının altını çizerek, "Koç Ailesi'nin de bizzat takip ettiği ve önem verdiği bu projede İstanbul Golf Kulübü olarak dışarıdan danışmanlarımız ve Koç Holding mensuplarından oluşan geniş bir ekip her adımı en ince detayına kadar titizlikle yürütüyor. Bugün artık önümüzü görmeye başladığımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sahanın, golf sporunun ve turizminin ülkemizdeki gelişimine getireceği katkıların yanı sıra Riva ve çevresinde yaşayanlar için yeni bir istihdam alanı sağlayacağını da aktaran Caroline N. Koç, şunları kaydetti:

"Sevgili Mustafa birçoğunuzun bildiği gibi, daha küçük yaşlarda başlayan golf merakını, kısa sürede severek ve ilgi duyarak çok ileri bir noktaya bir noktaya taşımıştı. Onun bu sevgisi ve azmi, bizleri de içine çekti. Golfü onunla yeniden öğrendik, daha farklı anladık ve sevdik. Sadece yakın çevresine değil kocaman bir camiaya ilham oldu. Türkiye'de golfün önemli bir yere gelmesini bizzat sağladı. İstanbul'a yakışır bir tesisi hayata geçirmek ve tabi ki daha fazla insana dokunmak, onları golfle tanıştırmak en büyük amacıydı. Bu yola hep birlikte çıkmıştık. Bu hayali birlikte gerçekleştireceğimize inanıyordu. Tam da bu sebeple, hayali bizler için vasiyeti oldu. Bu proje sevgili Mustafa'nın bize mirası. Bu projeyi hayata geçirmek de bize düşen en büyük görev. Hep birlikte projeyi layıkıyla tamamlayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Mustafa da bizleri her zamanki güzel gülümsemesi ile izleyecek ve bizimle gurur duyacaktır."


- "David başarılı bir golf oyuncusu ve mimar olmasının yanı sıra Mustafa'nın çok yakın arkadaşıydı"



Golf sahasının tasarımının aynı zamanda Mustafa V. Koç'un yakın arkadaşı da olan profesyonel golfçü David Jones tarafından gerçekleştirildiğini belirten Caroline N. Koç, "David, mimarlık kariyerini golf sahası tasarımı üzerine uzmanlaştırmış dünyaca ünlü bir isim. Kendisi golf sporunda da profesyonel bir seviyeye sahip. 26 yıllık golf kariyeri boyunca Avrupa'da 250'yi aşkın turnuvaya katıldı, 11 büyük şampiyonada yer aldı. David, Mustafa'nın da çok yakın arkadaşıydı ve bu projeyi birlikte şekillendirmişlerdi. Biz de kendisiyle birlikte hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Anahtar Kelimeler:
Caroline N. KoçDavid JonesKoç HoldingMustafa V. Koç Golf Sahası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbe girişimi gecesi Genelkurmay bahçesinde uyuyakalmış
Darbe girişimi gecesi Genelkurmay bahçesinde uyuyakalmış
THY kargoda yükselişe geçti
THY kargoda yükselişe geçti
Diyanet'in ilk kadın başkan yardımcısı göreve başladı
Diyanet'in ilk kadın başkan yardımcısı göreve başladı
KYK'dan burs ve kredi alan öğrencilere 'taahhütname' uyarısı
KYK'dan burs ve kredi alan öğrencilere 'taahhütname' uyarısı
'180 milyon çocuğun geleceği ebeveynlerine göre daha karanlık'
'180 milyon çocuğun geleceği ebeveynlerine göre daha karanlık'
Hatay’da Kayı Boyu damgalı mezar taşları bulundu
Hatay’da Kayı Boyu damgalı mezar taşları bulundu
Kanser tedavisi gören Ayşe'nin Güney Kore hayali gerçekleşti
Kanser tedavisi gören Ayşe'nin Güney Kore hayali gerçekleşti
Bulaşık yıkamak ömrü uzatabilir
Bulaşık yıkamak ömrü uzatabilir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim