"Mustafa V. Koç Golf Sahası" hayata geçiyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Riva'da yapılacak olan "Mustafa V. Koç Golf Sahası" İstanbul Golf Kulübü üyelerinin katılımıyla düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

Koç Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Golf Kulübü Başkanı Caroline N. Koç’un ev sahipliği yaptığı organizasyonda 122 yıllık tarihiyle ülkemizin en eski spor kurumu olan İstanbul Golf Kulübü'nün üyeleri alanı yerinde incelerken, sahanın mimarlığını yürüten dünyaca ünlü profesyonel golf oyuncusu David Jones katılımcılara saha planını anlattı.

5 bin 810 metre uzunluğunda sessiz ve yeşil bir vadi üzerine kurulan 70 parlık şampiyona golf sahasında, eğitim ve çalışma alanı, kısa oyun akademi sahası, ikisi çift tasarlanan 9 çukurlu golf sahası ve üyelere özel bir kulüp de bulunacak. "Mustafa V. Koç Golf Sahası" Avrupa'daki Heathland Golf sahalarını andıran tasarımı ile öne çıkıyor.





- "Her adımı en ince detayına kadar titizlikle yürütüyoruz"





Saha turunun ardından yaptığı konuşmada üyelere "Mustafa V. Koç Golf Sahası"nı anlatan Caroline N. Koç, "Sevgili Mustafa'nın İstanbul'a yakışır bir golf tesisini hayata geçirmek için 2015 yılında satın aldığı bu arazide bugün sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum." bilgisini verdi.

Caroline N. Koç, İstanbul Golf Kulübü olarak Maslak'tan çıktıkları günden bu yana yaşanan saha problemini ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalıştıklarının altını çizerek, "Koç Ailesi'nin de bizzat takip ettiği ve önem verdiği bu projede İstanbul Golf Kulübü olarak dışarıdan danışmanlarımız ve Koç Holding mensuplarından oluşan geniş bir ekip her adımı en ince detayına kadar titizlikle yürütüyor. Bugün artık önümüzü görmeye başladığımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sahanın, golf sporunun ve turizminin ülkemizdeki gelişimine getireceği katkıların yanı sıra Riva ve çevresinde yaşayanlar için yeni bir istihdam alanı sağlayacağını da aktaran Caroline N. Koç, şunları kaydetti:

"Sevgili Mustafa birçoğunuzun bildiği gibi, daha küçük yaşlarda başlayan golf merakını, kısa sürede severek ve ilgi duyarak çok ileri bir noktaya bir noktaya taşımıştı. Onun bu sevgisi ve azmi, bizleri de içine çekti. Golfü onunla yeniden öğrendik, daha farklı anladık ve sevdik. Sadece yakın çevresine değil kocaman bir camiaya ilham oldu. Türkiye'de golfün önemli bir yere gelmesini bizzat sağladı. İstanbul'a yakışır bir tesisi hayata geçirmek ve tabi ki daha fazla insana dokunmak, onları golfle tanıştırmak en büyük amacıydı. Bu yola hep birlikte çıkmıştık. Bu hayali birlikte gerçekleştireceğimize inanıyordu. Tam da bu sebeple, hayali bizler için vasiyeti oldu. Bu proje sevgili Mustafa'nın bize mirası. Bu projeyi hayata geçirmek de bize düşen en büyük görev. Hep birlikte projeyi layıkıyla tamamlayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Mustafa da bizleri her zamanki güzel gülümsemesi ile izleyecek ve bizimle gurur duyacaktır."





- "David başarılı bir golf oyuncusu ve mimar olmasının yanı sıra Mustafa'nın çok yakın arkadaşıydı"









Golf sahasının tasarımının aynı zamanda Mustafa V. Koç'un yakın arkadaşı da olan profesyonel golfçü David Jones tarafından gerçekleştirildiğini belirten Caroline N. Koç, "David, mimarlık kariyerini golf sahası tasarımı üzerine uzmanlaştırmış dünyaca ünlü bir isim. Kendisi golf sporunda da profesyonel bir seviyeye sahip. 26 yıllık golf kariyeri boyunca Avrupa'da 250'yi aşkın turnuvaya katıldı, 11 büyük şampiyonada yer aldı. David, Mustafa'nın da çok yakın arkadaşıydı ve bu projeyi birlikte şekillendirmişlerdi. Biz de kendisiyle birlikte hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



