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Musullu siviller evlerine dönemiyor

Irak'ta Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmış olmasına rağmen bazı sivillerin hala evlerine dönemediği belirtildi.

Musullu siviller evlerine dönemiyor

Irak'ta Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmış olmasına rağmen bazı sivillerin hala evlerine dönemediği belirtildi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 19:27
Musullu siviller evlerine dönemiyor

MUSUL (AA) - Irak'ta Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmış olmasına rağmen bazı sivillerin hala evlerine dönemediği belirtildi.

Musul İl Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Gızvan Hamid Davudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul kent merkezinin (DEAŞ'tan) tamamen kurtarılmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen, batı yakasındaki Eski Musul'da yaşayan siviller hala evlerine geri dönemiyor." dedi.

Eski Musul'da enkaz altından çıkarılmayı bekleyen çok sayıda sivil ile DEAŞ militanı olduğunu ifade eden Davudi, "Merkezi hükümet, yıkılan evlerinin oluşturduğu enkazı temizlemeleri için sivillerin kente dönüşüne izin vermeli." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığına bağlı "Sivil Savunma Müdürlüğü" dün yaptığı açıklamada, Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan kurtarıldığı temmuz ayından bu yana enkaz altından sivillere ait 2 bin 100 ceset çıkarıldığını belirtmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyon neticesinde 10 Temmuz'da Musul'un DEAŞ'tan temizlendiğini ilan etmişti.

Muhabir: İdris Okuducu

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