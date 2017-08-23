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Müzeler bayramda ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul'daki bazı müzeler, Kurban Bayramı tatilinde kentte kalanlar için kapılarını açık tutacak.

Müzeler bayramda ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul'daki bazı müzeler, Kurban Bayramı tatilinde kentte kalanlar için kapılarını açık tutacak.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:12
Müzeler bayramda ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL(AA) - İstanbul'daki bazı müzeler, Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkmayan ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul'un en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Topkapı Sarayı Müzesi, 30-31 Ağustos ile 2, 3 ve 4 Eylül'de 9.00-18.45 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Müze, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 1 Eylül'de ise 13.00'ten itibaren ziyaretçileri kabul edecek.

Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Kasrı, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Aynalıkavak Kasrı, Florya Atatürk Köşkü, 31 Ağustos arife günü ile Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 1 Eylül'de ziyarete kapalı olacak.

Bu mekanlar, 30 Ağustos ile 2, 3 ve 4 Eylül'de 09.00-17.00 saatlerinde misafirlerini ağırlayacak. Sezon içinde pazartesi ve perşembe günü ziyarete kapalı olan müzeler, bayram dolayısıyla pazartesi günü kapılarını açık tutacak.

Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Türk Dünyası Kültür Mahallesi de bayramda ziyaretçilerini bekleyecek.

Yerebatan Sarnıcı, bayramın birinci günü 13.00-18.30 saatlerinde, diğer günler ise 9.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Miniatürk, bayram boyunca 09.00-19.00 saatlerinde görülebilecek.Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Topkapı Kültür Parkı'ndaki Türk Dünyası Kültür Mahallesi, bayramın birinci günü 12.00-18.00 saatlerinde, diğer günler 10.00-18.00 saatlerinde açık olacak.

Özel müzeler

Farklı coğrafyalardan 109 sanatçı ve 193 çalışmanın sanatseverlerle buluşturulduğu "Sanatçı ve Zamanı" adlı koleksiyon sergisine ev sahipliği yapan İstanbul Modern, Kurban Bayramı'nın ilk günü kapalı olacak. Müze, 31 Ağustos'ta 10.00- 20.00 saatlerinde, diğer günler ise 10.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.

Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihindeki gelişmeleri yansıtan Türkiye'nin "ilk ve tek" sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, 30 Ağustos ile 2-4 Eylül tarihlerinde 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Müze, 31 Ağustos ile 1 Eylül'de kapalı kalacak.

Dünya çapında ünlü isimlerin balmumu heykellerinin görülebildiği ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, 30- 31 Ağustos ile 1-4 Eylül tarihlerinde 10.00-21.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Muhabir: Hilal Uştuk

Anahtar Kelimeler:
KültürMüzeTopkapı SarayıYerebatan Sarnıcı
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