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Myanmar'da yeni Devlet Başkanı Win Myint oldu

Myanmar'da devlet başkanlığına, Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin yakın müttefiklerinden Win Myint seçildi.

Myanmar'da yeni Devlet Başkanı Win Myint oldu

Myanmar'da devlet başkanlığına, Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin yakın müttefiklerinden Win Myint seçildi.

28 Mart 2018 Çarşamba 13:01
Myanmar'da yeni Devlet Başkanı Win Myint oldu

NAPİTO (AA) - Myanmar'da devlet başkanlığına, Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin yakın müttefiklerinden Win Myint seçildi.

Parlamentonun iki kanadının ortak oturumunda yapılan ve 3 adayın yarıştığı seçimde Win Myint, 403 oyla devlet başkanlığı görevine getirildi.

Oturumda ordunun adayı Myint Swe 211, Devlet Başkanı Yardımcısı Henry Van Tio 18 oy aldı.

Devlet Başkanı Htin Kyaw, geçen hafta kötüleşen sağlığını gerekçe göstererek görevinden ayrılmıştı. 66 yaşındaki Win Myint, Htin Kyaw'un görevden ayrılmasının hemen ardından parlamento başkanlığından istifa etmişti.

Parlamento başkanlığına da Şan eyaletinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen eski milis lideri Tin Khun Myat getirilmişti.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

Anahtar Kelimeler:
Devlet BaşkanlığıDünyaMyanmarWin Myint
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