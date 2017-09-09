Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.660
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5051
EURO
4.1028
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Birinci transfer dönemi sona erdi
Birinci transfer dönemi sona erdi
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı

Myanmar'ın BM misyonu önünde protesto

Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam, Myanmar'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

Myanmar'ın BM misyonu önünde protesto

Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam, Myanmar'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 16:14
Myanmar'ın BM misyonu önünde protesto

NEW YORK (AA) - Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) yönelik katliam, Myanmar'ın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

New York'ta farklı etnik kökenden Amerikalılar, Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan eyaletinde gerçekleştirdiği katliam ve şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla Manhattan'da 77'nci sokaktaki Myanmar'ın BM Misyonu önünde toplandı.

Protestoya Türk Amerikan Derneklerinin (TADF) yöneticileriyle birlikte New York'ta yaşayan Türkler de katıldı.

"Ruanda, Bosna ve şimdi Burma. Rohingya soykırımına son"

Grubun ellerinde taşıdığı dövizlerin üzerinde, "Ruanda, Bosna ve şimdi Burma. Rohingya soykırımına son", "Soykırım için Nobel Ödülü", "BM uyan", "Filistin'den Rohingya'ya", "Sessiz kalmayacağız", "Rohingyaların hakları, insan haklarıdır" ve "Rohingyalara vatandaşlık haklarının verilmesini istiyoruz" gibi ifadeler yer aldı.

Gösteriye katılanlardan Türk toplumu üyesi Şevkiye Sun, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada bulunmamızın sebebi Myanmar'daki Müslümanlara yapılan zulmü, özellikle soykırımı kınamak. Bu büyük katliama maalesef BM ve bütün dünya gözlerini yummuşlar, dünya sessiz kalmış durumda, sesleri hiç çıkmıyor. Kanlar akıyor, çocuklar katlediyor." dedi.

Elinde Türk bayrağı olan ve sırtında Bosna bayrağı sarılı olan Bosnalı Sıdıka Lemes, "Hepinizin bildiği üzere Bosna'da Srebrenitsa'da bir soykırım yaşandı, orada olduğu gibi şu anda da Arakan'da soykırım yapılıyor." diye konuştu.

Lemes, soykırımın durdurulması için dünyanın, ABD'nin ve BM'nin uyanması gerektiğini söyledi.

Elinde Türk bayrağı olan Pakistanlı Muhammed Hafiz da AA'ya yaptığı açıklamada, bu çeşit katliama karşı sesiz kalınmaması gerektiğini belirtti. Hafiz, "Sessiz kalmak, şiddettir." dedi.

Ayrıca gösteride, Myanmar yönetiminden BM'nin ülkedeki kesilen yardımlarının dağıtımının sağlanmasına ve insan hakları ihlallerini soruşturmasına izin verilmesi istendi.

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik en son saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp, bu köylerden onlarcası yakıldı.

Muhabir: Selçuk Acar

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt'te 33 yabancı uyruklu yakalandı
Siirt'te 33 yabancı uyruklu yakalandı
Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 290 bine ulaştı
Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 290 bine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Hazret Sultan Camisi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Hazret Sultan Camisi'ni ziyaret etti
Avustralyalılardan Arakan'daki katliama tepki
Avustralyalılardan Arakan'daki katliama tepki
Şehit Astsubay Kök son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Kök son yolculuğuna uğurlandı
Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile görüştü
Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yaklaşan seçimler Türkiye düşmanlığı konusunda yarışa soktu
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yaklaşan seçimler Türkiye düşmanlığı konusunda yarışa soktu
İçişleri Bakanı Soylu: Güvenlik güçlerimiz bir tek vatandaşımıza halel getirmemiştir
İçişleri Bakanı Soylu: Güvenlik güçlerimiz bir tek vatandaşımıza halel getirmemiştir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim