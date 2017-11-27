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n11.com yeniden hedeflemede gelirini yüzde 32'nin üzerinde artırdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin e-ticaret platformlarından n11.com, teknoloji şirketi RTB House altyapısı sayesinde, yeniden hedefleme kanalında gelirini yüzde 32'nin üzerinde artırdı. n11.com açıklamasına göre, şirket, yapay zekadan...

n11.com yeniden hedeflemede gelirini yüzde 32'nin üzerinde artırdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin e-ticaret platformlarından n11.com, teknoloji şirketi RTB House altyapısı sayesinde, yeniden hedefleme kanalında gelirini yüzde 32'nin üzerinde artırdı. n11.com açıklamasına göre, şirket, yapay zekadan...

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:38
n11.com yeniden hedeflemede gelirini yüzde 32'nin üzerinde artırdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin e-ticaret platformlarından n11.com, teknoloji şirketi RTB House altyapısı sayesinde, yeniden hedefleme kanalında gelirini yüzde 32'nin üzerinde artırdı.

n11.com açıklamasına göre, şirket, yapay zekadan aldığı güçle kişiselleştirilmiş yeniden hedefleme kampanyaları geliştiren RTB House sayesinde yeniden hedefleme kanalında önemli artış sağladı.

RTB House ile geliştirdiği yeniden hedefleme çözümleri ile n11.com, ortalama sepet tutarında yüzde 40'ın, işlem hacminde yüzde 24'ün, gelirde yüzde 32'nin ve ortalama geçirilen sürede ise yüzde 35'in üzerinde artış elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen n11.com Dijital Pazarlama Müdürü Barış Kahraman, RTB House ile çalıştıkları satış başına ücret (CPS) modelinin kendileri için büyük avantaj sağladığını ifade ederek, CPS modeli ile yaratılan trafiğin herhangi bir maliyet ortaya çıkarmadığını, sadece ortaya çıkan satışlar için ödeme yaptıklarını dile getirdi.

n11.com Kıdemli Dijital Pazarlama Süpervizörü Aykut Alçelik de yeniden hedefleme kanalıyla mevcut ziyaretçilerine hitap ettiklerini belirterek trafikten ziyade ciro ve yüksek yatırım karşılığı (ROI) beklediklerini dile getirdi.

Farklı ürün kategorilerine ve kar marjlarına göre RTB House ile özel bir model oluşturabildiklerine değinen Alçelik, böylece yeniden hedefleme kanalından aldıkları verimin oldukça yükseldiğini kaydetti.

RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer ise, n11.com’un kuruluşundan beri 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştığını aktararak, "Ortaya çıkan bu hacimde yaratılabilecek küçük farkların büyük etkileri olacağını biliyorduk. CPS modeli ile çalışarak n11.com'un herhangi bir risk almadan, sadece satış başına ücret ödeyerek gelirlerini artırmasını hedefledik ve başarılı olduk. Bu başarıda RTB House'un tamamen kendi geliştirdiği yapay zeka temelli yeniden hedefleme teknolojisinin rolü çok büyük." değerlendirmelerinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
N11.comYeniden Hedefleme
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