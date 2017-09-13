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Naf Nehri'nde 84 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti

Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'nde 25 Ağustos'tan bu yana alabora olan teknelerde 84 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

Naf Nehri'nde 84 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti

Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'nde 25 Ağustos'tan bu yana alabora olan teknelerde 84 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:12
Naf Nehri'nde 84 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin Naf Nehri'nde alabora olması sonucu yaşamını yitiren 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

Myanmar- Bangladeş sınırına yakın Teknaf kentindeki polis yetkilisi Mainuddin Khan, dün gece iki ülke sınırında akan ve Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş yollarından biri olan Naf Nehri'nde bir teknenin alabora olduğunu söyledi.

Khan, teknedeki 9 kişinin cesedine sabah saatlerinde ulaşıldığını kaydeden Khan, alabora olan teknede kaç kişinin olduğunun bilinmediğini belirtti.

Khan, Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Naf Nehri'nde alabora olan teknelerde 84 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Teknelerle sınırı geçmek kişi başı100 dolar

Öte yandan, AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanları taşıyan teknelerin her biri tek seferde 100 kişi taşıyor.

Arakanlı Müslümanlar teknelerle sınırı geçmek için Myanmar tarafında kişi başına 80 dolar, Bangladeş'e geçince de 20 dolar olmak üzere 100 dolar ödüyor.

Alınan paraların büyük bölümü bölgedeki nüfuzlu kişilere gidiyor

Teknelerin sahiplerinin Bangladeşli yerel balıkçılar olduğunu kaydeden kaynaklar, alınan paraların büyük bölümünün bölgedeki nüfuzlu kişilere gittiğini aktardı.

Muhabir: Dildar Baykan



Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanDünyaNaf Nehri
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