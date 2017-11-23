Namaz elbisesinin sipariş fiyatları nedir?

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Namaz kıyafeti nasıl kullanılır? Namaz elbisesinin kullanım önerileri nelerdir?

Namaz kıyafeti gayet rahat bir kullanıma sahiptir. Tek parça olarak üretilen bu ürünü ister içinizde ki ek elbiselerle, ister iç çamaşırları ile kullanabilirsiniz. Görünmez kalın kumaşı ve aynı zamanda korucuyu yün kalitesi ile kullanıcılar herhangi bir zorluk veya olumsuz durumla karşılaşmadan kıyafetlerini kolaylıkla kullanabilmektedir.

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