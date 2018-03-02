NASA meteoroloji uydusu fırlattı

CAPE CANAVERAL (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyanın en gelişmiş meteoroloji uydularından birini fırlattı.
ABD'nin batısını gözlemleyecek GOES-S uydusunun, Atlas V roketiyle fırlatıldığı bildirildi.
Uydunun fırlatılışını, çok sayıda meteorolog ve televizyon kanalı izledi.
Projenin ilk uydusu GOES-16, Atlantik ve ABD'nin doğu sahilini gözlemliyor.
GOES-S, birkaç hafta içinde ekvator üzerinde 35 bin kilometre yükseklikte yörüngeye oturduğunda GOES-17 ismini alacak.
Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz