NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Kuzey Kore'ye verilecek yanıt küresel olmalı

LONDRA (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Kore'nin küresel tehdit teşkil ettiğini, buna verilecek yanıtın da küresel olması gerektiğini söyledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Güney Kore ve Japonya'nın NATO’nun yakın ortakları olması nedeniyle ittifakın Kuzey Kore’de olup bitenleri yakından izlediğini belirterek, "Kuzey Kore’nin pervasız davranışı küresel bir tehdit ve küresel bir yanıt gerektiriyor, tabii buna NATO da dahil." dedi.

"Kuzey Kore’yi nükleer programından, füze programından vazgeçmeye ve daha fazla deneme yapmaktan geri durmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanan Stoltenberg, bu denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali olduğunu ve küresel barış ile istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin hedefindeki ABD’ye ait Guam Adası'nın NATO’nun 5. maddesi kapsamına girip girmediğine ilişkin bir soru üzerine Stoltenberg, bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda odaklandığımız konu bu ihtilafın barışçıl çözümüne katkı vermek ve Kuzey Kore’ye nükleer (silah) ve füze denemelerini durdurması için baskı yapmaktır. Bunun önemli bir yönü de bütün ülkelerin Kuzey Kore’ye yönelik BM yaptırımlarını tam olarak ve şeffaf şekilde hayata geçirmesidir. Çünkü bu, ihtilafa barışçıl siyasi çözüm bulmada etkili bir araç, elimizdeki en iyi araçlardan biri."

Kuzey Kore sorununun Küba krizi ile mukayesesine ilişkin bir soru üzerine ise Stoltenberg, “Küba füze krizi sırasında soğuk savaş ve iki büyük askeri blok vardı. Şu anda ise küçük ama çok pervasız ve tehlikeli bir ülke var. Küresel güvenliği ve istikrarı tehdit eden silahlar geliştiriyor. Fakat bu ülkeye bu programları durdurması için baskı yapan birlik içinde bir uluslararası toplum da var." cevabını verdi.

Kuzey Kore’nin ne istediğini bilip bilmediğine dair bir soruyu ise Stoltenberg, "Gördüğümüz, füzeler ve nükleer silahlar geliştirmek için yüksek bir bedel ödemeye istekli bir ülke. Bunun ana nedeninin de rejimi korumak olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı. Rusya

NATO Genel Sekreteri, Rusya’nın Zapad 2017 askeri tatbikatıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Her ülke gibi Rusya'nın da tatbikat hakkına sahip olduğunu belirten Stoltenberg, "Sorun, bunu şeffaf şekilde yapmamaları. Daha önce Rusya’nın büyük askeri tatbikatları, komşularına karşı saldırgan askeri eylemler için örtü veya öncü gibi kullandığını gördük. Bu 2008’de Gürcistan’da böyle oldu, Gürcistan’ı işgal ettiler. 2014’de Kırım’ı ilhak ettiklerinde de böyle oldu. O nedenle Rusya’yı tamamen şeffaf olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Viyana Belgesi'ne göre 13 binden fazla asker içeren tatbikatların uluslararası gözlemciler tarafından izlenmesi gerektiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Rusya 13 binden az asker olacağını, dolayısıyla uluslararası gözlemciye gerek olmadığını iddia ediyor. Fakat daha önce gördük ki Rusya uluslararası gözlemden kaçmak için asker sayısını az gösteriyor, uluslararası anlaşmalardaki boşluklardan yararlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Estonya’daki çok uluslu NATO gücüyle ilgili soru üzerine Stoltenberg, "Bunlar, eğer bir müttefik saldırıya uğrarsa, bunun bütün ittifakın tepkisini tetikleyeceği şeklinde açık bir mesaj veriyor." yanıtını verdi.

"Putin başkanlığındaki Rusya, Batı için başlıca güvenlik tehdidi mi?" şeklindeki soru üzerine Stoltenberg, NATO’nun karşı karşıya olduğu farklı güvenlik sorunlarını ve tehditlerini mukayese etmenin zor olduğunu söyledi.

Gürcistan ve Ukrayna'da askeri güç kullanmış olsa da Rusya'nın komşu bir devlet olduğunu ve kendisiyle konuşmanın mümkün olduğunu belirten Stoltenberg, "Bu, söz gelimi her gün terör örgütlerinin teşkil ettiği tehditten başka türde bir tehdit. Sokaklarımızda pek çok terör saldırısı gördük, bunlar devlet dışı aktörlerden kaynaklanıyor. Ayrıca nükleer silahlanma ve Kuzey Kore sorunları var. Farklı tehditleri mukayese etmeme kararı aldım. NATO bunların hepsine yanıt verebilmeli." diye konuştu.