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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Münbiç'te yol haritasında anlaşılmasından memnunum

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Münbiç'te yol haritasında anlaşılmasından memnunum

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Münbiç'te yol haritasında anlaşılmasından memnunum

BRUKSEL (AA) - Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen basın toplantısında Genel Sekreter Jens Stoltenberg, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki zor duruma çözüm bulma çabalarının NATO için de önemli olduğunu söyledi.

Stoltenberg, yol haritasının detayları hakkında görüş bildirmesinin mümkün olmadığını ve bunun iki NATO müttefiki tarafından belirleneceğini kaydetti.

Washington ve Ankara ziyaretlerinde muhataplarıyla Münbiç konusunu görüştüğünü kaydeden Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, terörle mücadeleyi sürdürürken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Muhabir: Şerife Çetin

Anahtar Kelimeler:
DünyaJens StoltenbergMünbiç
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