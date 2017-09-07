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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Kuzey Kore yorumu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Kuzey Kore, nükleer ve füze programlarından vazgeçmeli." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Kuzey Kore yorumu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Kuzey Kore, nükleer ve füze programlarından vazgeçmeli." dedi.

07 Eylül 2017 Perşembe 14:19
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Kuzey Kore yorumu

TALLİN (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son dönemde füze denemeleriyle gündeme oturan Kuzey Kore'nin tutumunun küresel bir tehdit olduğunu söyledi.

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NATO'nun Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet Programı çerçevesinde Estonya'yı ziyaret eden Stoltenberg, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarından vazgeçmesi, daha fazla deneme yapmaktan kaçınması gerektiğini belirterek, küresel tehdit içeren bir tutum içerisindeki bu ülkeye birlik içinde bir yanıt verilmesi çağrısında bulundu.

Mogherini: Diplomatik ve ekonomik baskının fark yaratabileceğine inanıyoruz

Estonya'da bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de dünyanın, "hem yerkürenin tamamı hem de bölge için çok tehlikeli olabilecek askeri karşılaşma sarmalına" girmemesi gerektiğini vurguladı.

Mogherini, Kore Yarımadası'nın diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl biçimde askerden arındırılmasının gerekliliğine işaret ederek, "Bizler, daha fazla diplomatik, daha fazla ekonomik baskının bu bağlamda fark yaratabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

Anahtar Kelimeler:
DünyaFederica MogheriniFüze DenemeleriJens StoltenbergKuzey KoreNATO
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