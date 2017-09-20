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NATO nükleer silahlarından vazgeçmeyecek

NATO, Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olmayacağını, nükleer bir ittifak olarak kalacağını bildirdi.

NATO nükleer silahlarından vazgeçmeyecek

NATO, Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde yürütülen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na taraf olmayacağını, nükleer bir ittifak olarak kalacağını bildirdi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:39
NATO nükleer silahlarından vazgeçmeyecek

BRÜKSEL(AA) - NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, ittifakın 2016'da gerçekleşen Varşova Zirvesi'nde nükleer caydırıcılık ve nükleer silahsızlanma konularında tutumunu açık bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "NATO müttefikleri, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) olan güçlü bağlılığını vurgulamaktadır. " ifadesi yer aldı.

"NATO nükleer bir ittifak olarak kalacaktır"

Açıklamada, "Nükleer silahlar var olmaya devam ettiği müddetçe, NATO nükleer bir ittifak olarak kalacaktır." vurgusu yapıldı.

NATO'nun nükleer gücünün temel amacının barışı korumak ve saldırganlığı kovuşturmak olduğu kaydedilen açıklamada, NATO müttefiklerinin "kolektif savunma" konsepti çerçevesinde ittifakın caydırıcılık ve güvenliğini koruma konusunda kararlı olduğu bildirildi.

NATO müttefiklerinin NPT anlaşmasına bağlı kalarak daha güvenli ve nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için çaba sarf etmeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, ittifakın anlaşmanın temel unsurları olan nükleer silahsızlanma, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımı yönünde ilerleme sağlamak için çalışmalara devam edeceği bildirildi.

"NATO, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek"

"NATO, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı desteklemeyecek" ifadesinin yer aldığı açıklamada, ittifaka üye ülkelerin nükleer silahlara ilişkin yasal sorumluluklarında bir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, önerilen antlaşmaya nükleer silah sahibi ülkelerin taraf olmayacağı, bu nedenle antlaşmanın nükleer cephanelerin azaltılması ve uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunmayacağının düşünüldüğü belirtildi.

"Antlaşma, mevcut güvenlik sınamaları karşısında birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir dönemde, ülkeler arasında farklılık ve bölünmelere yol açacak" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, bu antlaşmaya destek vermeyi düşünen tüm NATO ortaklarına, antlaşmanın uluslararası güvenlik ve NPT anlaşması üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurmaları çağrısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
DünyaNATONPTNükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması
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