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NATO, TSK'nın başvurusu üzerine Yunan gazetesindeki haberi tekzip etti

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yalan haber yayımlayan Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, Genelkurmay Başkanlığının başvurusu üzerine, NATO'nun tekzip etmesinin ardından haberini düzeltti.

NATO, TSK'nın başvurusu üzerine Yunan gazetesindeki haberi tekzip etti

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yalan haber yayımlayan Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, Genelkurmay Başkanlığının başvurusu üzerine, NATO'nun tekzip etmesinin ardından haberini düzeltti.

20 Mart 2018 Salı 19:10
NATO, TSK'nın başvurusu üzerine Yunan gazetesindeki haberi tekzip etti

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yalan haber yayımlayan Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, Genelkurmay Başkanlığının başvurusu üzerine, NATO'nun tekzip etmesinin ardından haberini düzeltti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, NATO Deniz Komutanlığınca, İtalya'nın ev sahipliğinde 6-16 Mart'ta düzenlenen Dynamic Manta-2018 tatbikatına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Preveze denizaltısı ve bir deniz karakol uçağı katıldı.

TCG Gaziantep, tatbikat kapsamında yürütülen denizaltı tespit ve teşhis faaliyetlerinde etkin olarak yer aldı.

Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kathimerini'de 11 Mart'ta, "Ankara ile Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi Üzerinde Deniz Savaşları" başlığıyla yayımlanan gerçek dışı haber dikkati çekti.

Haberde, "Türk unsurunun, NATO'nun Dynamic Manta tatbikatına müdahale ettiği değerlendirilen Rus denizaltısına karşı, verilen görevi yerine getirmediği" iddiası öne sürüldü.

Gerçek dışı ifadelerin yer aldığı haberin düzeltilmesi istendi

Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığınca, NATO Deniz Komutanlığı nezdinde girişimlerde bulunularak gerçek dışı ifadelerin yer aldığı haberin düzeltilmesi istendi.

İlgili NATO komutanlığının basın yayın ve halkla ilişkiler birimi tarafından gerekli işlemlerin başlatılmasının ardından Kathimerini gazetesindeki haber tekzip edildi.

Söz konusu gazetede dün İngilizce ve Yunanca "NATO harekat kontrolünde bulunan Türk gemisinin, verilen tüm inceleme görevlerinde yer aldığını" belirten bir düzeltme metni yayımlandı.

Muhabir: Sinan Uslu

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